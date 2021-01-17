Внук раввина Лау сообщил, что его дед заразился коронавирусом после двух доз вакцины Pfizer

Йедидия Лау, внук 83-летнего раввина Исраэля Меира Лау, сообщил вечером в субботу, 16 января, что его дед заразился коронавирусом после получения двух доз вакцины Pfizer. В сообщении на странице внука раввина в Twitter сказано, что Меир Лау заразился от жены, но чувствует себя "прекрасно".

Председатель общественного совета "Яд ва-Шем" раввин Исраэль Меир Лау был вакцинирован одним из первых в Израиле. Вторую дозу вакцины он получил несколько дней назад.

У супруги раввина коронавирус выявили около недели назад. Не исключено, что раввин Лау заразился до того, как получил вторую дозу вакцины.

סבא, הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, אובחן כחיובי לקורונה בסוף השבוע, לאחר החיסון השני, וב"ה מרגיש מצויין בביתו ללא תסמינים.

נדבק מסבתא, הרבנית, שנחשפה למאומתת בתחילת השבוע.

בריאות שלמה לכולם בעז"ה. – ידידיה לאו (@YedidyaLau) January 16, 2021

Напомним, что прививки от коронавируса повышают иммунитет к нему и помогают организму бороться с ним. Но иногда вакцинированный может заразиться коронавирусом и передавать его другим, при этом никаких симптомов болезни в таких случаях обычно не проявляется.

Раввин Исраэль Меир Лау родился 1 июня 1937 года в Польше. В 1939-м его семья попала в гетто. Родители погибли в концлагерях. Исраэль вместе со своим старшим братом Нафтали попали в рабочий лагерь в Ченстохове, откуда в 1944 году их депортировали в концентрационный лагерь Бухенвальд. Исраэль был самым молодым из заключённых концлагеря Бухенвальд. В июле 1945 года Исраэль вместе с братом Нафтали прибыл в Эрец-Исраэль и воспитывался у дяди, первого главного раввина города Кирьят-Моцкин. В 1950 окончил школу, совмещавшую светское и религиозное образование. Учился в йешивах. В 1960-м получил смиху (степень раввина). Занимал посты главного раввина Тель-Авива и главного (ашкеназского) раввина Израиля. Баллотировался на пост президента Израиля. В настоящее время возглавляет общественный совет "Яд ва-Шем".