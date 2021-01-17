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NEWSru.co.il :: Здоровье17 января 2021 г., 08:08

Внук раввина Лау сообщил, что его дед заразился коронавирусом после двух доз вакцины Pfizer

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Исраэль Меир Лау

Йедидия Лау, внук 83-летнего раввина Исраэля Меира Лау, сообщил вечером в субботу, 16 января, что его дед заразился коронавирусом после получения двух доз вакцины Pfizer. В сообщении на странице внука раввина в Twitter сказано, что Меир Лау заразился от жены, но чувствует себя "прекрасно".

Председатель общественного совета "Яд ва-Шем" раввин Исраэль Меир Лау был вакцинирован одним из первых в Израиле. Вторую дозу вакцины он получил несколько дней назад.

У супруги раввина коронавирус выявили около недели назад. Не исключено, что раввин Лау заразился до того, как получил вторую дозу вакцины.


Напомним, что прививки от коронавируса повышают иммунитет к нему и помогают организму бороться с ним. Но иногда вакцинированный может заразиться коронавирусом и передавать его другим, при этом никаких симптомов болезни в таких случаях обычно не проявляется.

Раввин Исраэль Меир Лау родился 1 июня 1937 года в Польше. В 1939-м его семья попала в гетто. Родители погибли в концлагерях. Исраэль вместе со своим старшим братом Нафтали попали в рабочий лагерь в Ченстохове, откуда в 1944 году их депортировали в концентрационный лагерь Бухенвальд. Исраэль был самым молодым из заключённых концлагеря Бухенвальд. В июле 1945 года Исраэль вместе с братом Нафтали прибыл в Эрец-Исраэль и воспитывался у дяди, первого главного раввина города Кирьят-Моцкин. В 1950 окончил школу, совмещавшую светское и религиозное образование. Учился в йешивах. В 1960-м получил смиху (степень раввина). Занимал посты главного раввина Тель-Авива и главного (ашкеназского) раввина Израиля. Баллотировался на пост президента Израиля. В настоящее время возглавляет общественный совет "Яд ва-Шем".


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