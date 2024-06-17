Смертельно опасные комары: вспышка западно-нильской лихорадки в Израиле

В больницу "Ихилов" в Тель-Авиве поступили пять пациентов, заразившихся западно-нильской лихорадкой, некоторые из пациентов находятся в тяжелом состоянии. Все пациенты проживают в районе северного Тель-Авива, и заразились они здесь, в Израиле, а не "привезли" болезнь из отпуска. Источником заболевания стал укус зараженного комара.

Как сообщает mako.co.il, у некоторых пациентов развились тяжелые неврологические нарушения, крайне негативно сказавшиеся на их функциональности. По словам специалистов, за много лет они не видели столько тяжелых случаев западно-нильской лихорадки одновременно.

Доктор Евгений Кацман, специалист по внутренним болезням и инфекционным заболеваниям инфекционного отделения больницы "Ихилов", отметил, что в настоящий момент в больнице госпитализированы три пациента с западно-нильской лихорадкой, два из них в тяжелом состоянии. Все они живут в районе Тель-Авива: Рамат а-Хаяль, Шикун Дан, элитный микрорайон Цахала. В числе пациентов – 77-летний мужчина, абсолютно здоровый и находящийся в прекрасной физической форме, ежедневно проходящий 5 километров пешком, ставший сильно ослабевшим из-за болезни.

Второй пациент, в возрасте 60 лет, поступил с жалобой на замедленные реакции и нарушение равновесия: у него мозговые нарушения и двоение в глазах. Третий случай, мужчина 79-летнего возраста, поступил с жалобой на слабость в ногах до такой степени, что он не мог стоять. В ходе обследования выявилось поражение спинного мозга, и на каком-то этапе он впал в кому – сейчас пациент подключен к аппарату искусственного дыхания.

Эти три случая дополнили два предыдущих случая западно-нильской лихорадки в Израиле: если раньше таких случаев был один или два в год, то сейчас можно говорить о настоящей вспышке заболевания, причем все случаи локализованы примерно в одном районе.

Вторичные осложнения западно-нильской лихорадки характерны, как правило, для пожилых людей. Если молодые люди переносят ее как обычный вирус, сопровождающийся повышением температуры, болью в животе и диареей, то у пожилых пациентов чаще встречаются серьезные, в том числе неврологические осложнения. Прогноз в таком случае очень серьезен: многие нарушения необратимы, пациенты страдают от функциональных нарушений и практически не имеют шанса вернуться к нормальной жизни. В некоторых случаях болезнь может привести к летальному исходу.