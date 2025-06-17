"Шиба" организовала виртуальный медцентр для израильтян, застрявших за границей без лекарств

Среди десятков тысяч израильтян, застрявших из-за войны за границей, оказалось немало людей, чьи запасы лекарств подошли к концу.

Для решения этой проблемы медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере запустил международный цифровой медицинский центр, действующий в рамках виртуальной больничной системы Sheba BEYOND.

Центр предоставляет бесплатную услугу дистанционного продления рецептов на жизненно важные лекарства. В частности, через него можно получить за границей рецепты на постоянно принимаемые лекарства, такие как препараты для лечения высокого давления, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, и даже противозачаточные таблетки.

Систему обслуживают врачи-волонтеры. За менее чем сутки к системе присоединилось более 200 врачей с местными лицензиями из Кипра, США, Греции, Италии, Польши, Канады, Бразилии, Аргентины, Швейцарии, Германии, Китая и Индии, и эта география продолжает расти.

Израильский пациент, застрявший за границей, может обратиться в центр Sheba BEYOND по телефону или через интернет-сайт. Там его соединят с врачом-волонтером — квалифицированным местным врачом, который может выписать рецепт в соответствии с местным законодательством.

Если требуется дополнительное медицинское уточнение, врач за границей может обратиться за консультацией к врачу из "Шибы" и получить релевантную медицинскую информацию.

Обратиться за помощью можно по телефону 073-8020065 или по следующей ссылке.