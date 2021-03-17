Коронавирус в Израиле: менее 26 тысяч зараженных, за сутки умерли 14 больных COVID-19, эпидемия идет на спад

Утром в среду, 17 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Данные были изменены вскоре после первой публикации без объяснения причин.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 823314 заразившихся (+1552 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 25941 человек (-1099).

791325 (+2637) выздоровели после коронавируса.

6051 заболевших COVID-19 умерли (+14 за сутки).

За последние сутки проведены 72620 тестов. В 2,1% случаев выявлялся коронавирус.

922 (-39) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 578 (-24) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 270 (+13) из них в критическом состоянии, 202 (-9) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время около 0,7. То есть эпидемия идет на спад.

82% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 57% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; более 54% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией, где карантинные меры самые жесткие. В настоящее время, по оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах проживают менее 10% израильтян. 10 населенных пунктов в стране – "красные", 46 – "оранжевые". Среди "зеленых" из относительно крупных городов Ришон ле-Цион, Акко, Сахнин, Эльад, Бейт-Шемеш, Маале-Адумим, Явне, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Холон, Ашдод, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Петах-Тиква, Кармиэль, Кирьят Бялик, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Од а-Шарон, Арад, Кацрин, Модиин-Илит, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Герцлия, Афула, Раанана, Ариэль, Рамат-Ган, Кирьят-Оно, Кирьят-Шмона, Кирьят-Ям, Нагария, Гиватаим, Рамат а-Шарон.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

По данным минздрава Израиля на 17 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5140261 человек (около 19 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 4362416 человек (около 71 тыс. за последние сутки). Данные по первой прививке отличаются от вчерашних в сторону уменьшения, причины минздрав не объясняет.

Полностью вакцинированы около 47% населения страны и более 65% взрослого населения (старше 16 лет).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 96% граждан, вакцинированы двумя дозами 89%, в категории 80-89 – 94%/88%, 70-79 – 97%/92%, 60-69% – 88%/81%, 50-59 – 86%/76%, 40-49 – 81%/70%, 30-39 – 76%/61%, 20-29 – 70%/53%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 20%/15%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.