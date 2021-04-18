Pfizer объявила, что сохраняет за Израилем очередь на получение вакцин

Руководство Pfizer заявило, что, несмотря на приостановку поставок в Израиль вакцин против коронавируса в связи с отсутствием утвержденного контракта, компания сохраняет за Израилем одно из первых мест в очереди на получение вакцин, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Напомним, поставки вакцин были приостановлены в начале апреля. 4 апреля в Израиль должна была прибыть партия из 700 тысяч доз вакцины, однако в Pfizer отменили доставку, заявив, что поставок не будет, пока израильское правительство не утвердит новый контракт с Pfizer.

Напомним, заседание правительства, на котором должен был быть утвержден новый договор о закупке вакцин, было отменено в связи с сопротивлением Бени Ганца, который потребовал от Нетаниягу выполнить указание юридического советника по назначению постоянного министра юстиции.

Согласно заявлению минздрава, Израилю необходимо пополнить запас вакцин, чтобы быть готовыми к вакцинации подростков старше 12 лет и к новым этапам вакцинации взрослого населения.