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Новая больница в Беэр-Шеве будет принадлежать кассам "Меухедет" и "Леумит"

время публикации: 18 апреля 2024 г., 21:20 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 21:20
Новая больница в Беэр-Шеве будет принадлежать кассам "Меухедет" и "Леумит"
https://www.newsru.co.il/health/3dec2019/beer_sheva_0011.html

Специальная межминистерская комиссия во главе с генеральными директорами министерств финансов и здравоохранения представила правительству рекомендации касательно формата работы новой больницы в Беэр-Шеве, которая должна начать работать в 2028 году.

Изначально планировалось, что больница будет принадлежать одной из больничных касс, и ею не будет управлять государственная структура, чтобы снизить централизацию рынка медицинских услуг и избежать конфликта интересов со стороны министерства здравоохранения.

В 2023 году гендиректор министерства здравоохранения Моше Бар-Симантов начал добиваться изменения данного решения и передать строительство и управление больницей государству, однако в министерстве финансов выступили категорически против.

В итоге межминистерская комиссия рекомендовала, чтобы владельцами новой больницы совместно выступили две малые больничные кассы – "Меухедет" и "Леумит", а оперативное управление больницей будет осуществлять медицинский центр "Шиба".

Новая больница будет рассчитана на 600 койкомест. Она должна будет снизить нагрузку на больницу "Сорока" и существенно улучшить доступ населения Негева к медицинскому обслуживанию.

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