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Минздрав Израиля предупреждает: сегодня высокая запыленность воздуха, это опасно

время публикации: 18 апреля 2024 г., 10:28 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 10:28
Минздрав Израиля предупреждает: сегодня высокая запыленность воздуха, это опасно
Фото NEWSru.co.il

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало предупреждение: сегодня, 18 апреля, высокая запыленность воздуха, это связано с переносом пыли из Северной Африки. Повышение влажности усугубило ситуацию.

Ожидается, что к вечеру концентрация пыли снизится.

Минздрав рекомендует людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющих проблемы с легкими, а также в целом всем пожилым людям, детям и беременным женщинам сегодня избегать физической активности на открытом воздухе. Населению в целом рекомендуется снизить физическую активность на открытом воздухе.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу-воскресенье ожидается понижение температуры, уровень запыленности существенно сократится.

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