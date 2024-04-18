Минздрав Израиля предупреждает: сегодня высокая запыленность воздуха, это опасно

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало предупреждение: сегодня, 18 апреля, высокая запыленность воздуха, это связано с переносом пыли из Северной Африки. Повышение влажности усугубило ситуацию.

Ожидается, что к вечеру концентрация пыли снизится.

Минздрав рекомендует людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющих проблемы с легкими, а также в целом всем пожилым людям, детям и беременным женщинам сегодня избегать физической активности на открытом воздухе. Населению в целом рекомендуется снизить физическую активность на открытом воздухе.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу-воскресенье ожидается понижение температуры, уровень запыленности существенно сократится.