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NEWSru.co.il :: Здоровье18 декабря 2021 г., 13:37

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 110 заразившихся, пятеро больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 110 заразившихся, пятеро больных COVID-19 умерли

18 декабря министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки было выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом (из них 55 в секторе Газы). 226 объявлены выздоровевшими. Пятеро больных COVID-19 умерли.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 58 больных COVID-19.

Также приводятся такие данные: 98,2% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,9% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.


За весь период эпидемии: 4862 умерших, около 465 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 1,5 млн жителей ПА полностью вакцинированы, идет процесс ревакцинации. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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