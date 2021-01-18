Минздрав: в 2020 году уровень смертности в Бней-Браке увеличился на 24%

В понедельник, 18 января, доктор Орли Гринфельд, главный врач национальной программы по борьбе с коронавирусом "Маген Исраэль", сообщила об увеличении уровня смертности в Израиле в прошлом году.

В качестве примера она привела Бней-Брак, город с преимущественно ультрарелигиозным населением. По данным минздрава, в 2020 году в этом городу уровень смертности увеличился на 24% по сравнению с 2019 годом.

Орли Гринфельд также говорила о возросшей нагрузке на больницы в связи с ростом количества пациентов, нуждающихся в госпитализации. Она предупредила, что это может привести к коллапсу системы стационаров, и поэтому минздрав и специалисты программы "Маген Исраэль" будут рекомендовать продлить режим карантина.

На этой же пресс-конференции доктор Орли Гринфельд сообщила, прокомментировала сообщения о выявлении коронавируса у людей, получивших вторую дозу вакцины. Главврач объяснила, что вторую дозу вакцины получили еще слишком мало человек, чтобы делать какие-то однозначные выводы, однако, по данным минздрава, большинство из тех, у кого после получения второй дозы был выявлен коронавирус, заразились либо после получения первой дозы, либо сразу после получения второй. Гринфельд подчеркнула, что статистика минздрава до сих пор подтверждает ранее опубликованные выводы компании Pfizer о том, что со временем вакцина защищает от вируса все сильнее, а максимальная защита наступает через неделю после получения второй дозы.