Коронавирус в мире: 332 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 18 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5563790 человек (+6036 за сутки), около 332 млн заразились, около 57 млн инфицированы в настоящее время, более 269 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 874321 умерших

Бразилия – 621261

Индия – 486784

Россия – 321990 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 301469

Перу – 203550

Великобритания – 152075

Индонезия – 144174

Италия – 141391

Иран – 132095

Колумбия – 131130

Франция – 127263

Аргентина – 118231

Германия – 116411

Польша – 102309

Украина – 98361

ЮАР – 93451

Испания – 90993

Турция – 84920

Румыния – 59257

Филиппины – 52929

Венгрия – 40507

Чили – 39426

Чехия – 36874

Вьетнам – 35788

Эквадор – 34227

Болгария – 32247

Малайзия – 31808

Канада – 31679

Пакистан – 29029

Бельгия – 28661

Бангладеш – 28154

Тунис – 25803

Ирак – 24252

Египет – 22179

Греция – 22087

Таиланд – 21959

Нидерланды – 21158

Боливия – 20254



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6044

Болгария – 4695

Венгрия – 4210

Чехия – 3433

Румыния – 3112

Бразилия – 2891

Польша – 2708

США – 2618

Аргентина – 2579

Колумбия – 2535

Бельгия – 2456

Италия – 2344

Мексика – 2301

Украина – 2270

Великобритания – 2222

Россия – 2205

Тунис – 2149

Греция – 2135

Чили – 2035

Испания – 1945

Франция – 1943

Эквадор – 1896

Боливия – 1699

ЮАР – 1546

Иран – 1542

Германия – 1383

Нидерланды – 1231



Коронавирус был выявлен у 1792137 израильтян, 8318 из них умерли. Относительная смертность: 892 на 1 млн (89-е место в мире).