Коронавирус в мире: 332 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 18 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5563790 человек (+6036 за сутки), около 332 млн заразились, около 57 млн инфицированы в настоящее время, более 269 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 874321 умерших
Бразилия – 621261
Индия – 486784
Россия – 321990 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 301469
Перу – 203550
Великобритания – 152075
Индонезия – 144174
Италия – 141391
Иран – 132095
Колумбия – 131130
Франция – 127263
Аргентина – 118231
Германия – 116411
Польша – 102309
Украина – 98361
ЮАР – 93451
Испания – 90993
Турция – 84920
Румыния – 59257
Филиппины – 52929
Венгрия – 40507
Чили – 39426
Чехия – 36874
Вьетнам – 35788
Эквадор – 34227
Болгария – 32247
Малайзия – 31808
Канада – 31679
Пакистан – 29029
Бельгия – 28661
Бангладеш – 28154
Тунис – 25803
Ирак – 24252
Египет – 22179
Греция – 22087
Таиланд – 21959
Нидерланды – 21158
Боливия – 20254
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6044
Болгария – 4695
Венгрия – 4210
Чехия – 3433
Румыния – 3112
Бразилия – 2891
Польша – 2708
США – 2618
Аргентина – 2579
Колумбия – 2535
Бельгия – 2456
Италия – 2344
Мексика – 2301
Украина – 2270
Великобритания – 2222
Россия – 2205
Тунис – 2149
Греция – 2135
Чили – 2035
Испания – 1945
Франция – 1943
Эквадор – 1896
Боливия – 1699
ЮАР – 1546
Иран – 1542
Германия – 1383
Нидерланды – 1231
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 68 млн человек. Около 38 млн в Индии. Более 23 млн в Бразилии. Более 15 млн в Великобритании. Более 14 млн во Франции. Более 10 млн в России, Турции. Более 8 млн в Италии, Испании, Германии. Более 7 млн в Аргентине. Более 6 млн в Иране. Более 5 млн в Колумбии. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах, Филиппинах. Более 2 млн в Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде, Вьетнаме. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании, Австралии, Марокко, Ирландии, Казахстане, Дании, Кубе.
Коронавирус был выявлен у 1792137 израильтян, 8318 из них умерли. Относительная смертность: 892 на 1 млн (89-е место в мире).
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