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NEWSru.co.il :: Здоровье18 января 2022 г., 10:52

Минздрав Израиля с 16 января не публикует данные по коронавирусу

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Минздрав Израиля с 16 января не публикует данные по коронавирусу

Министерство здравоохранения Израиля утром во вторник, 18 января, без объяснения причин не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране. Как отмечалось ранее, 17 января отчет также не был представлен.

16 января публикация отчета была задержана примерно на шесть часов из-за "технических проблем". Последний отчет вышел вечером в воскресенье.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в минздрав за разъяснениями. Ответ пока не получен.


Задержка без объяснения причин происходит на фоне значительного роста числа зараженных. Возможно, это связано с тем, что многие сотрудники, отвечающие за информационное обеспечение в минздраве, больны или находятся на карантине.

Вечером 16 января минздрав сообщал о более чем 253 тысячах зараженных коронавирусом в стране, из которых 1303 госпитализированы, 446 в тяжелом состоянии.

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