Минздрав Израиля с 16 января не публикует данные по коронавирусу

Министерство здравоохранения Израиля утром во вторник, 18 января, без объяснения причин не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране. Как отмечалось ранее, 17 января отчет также не был представлен.

16 января публикация отчета была задержана примерно на шесть часов из-за "технических проблем". Последний отчет вышел вечером в воскресенье.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в минздрав за разъяснениями. Ответ пока не получен.

Задержка без объяснения причин происходит на фоне значительного роста числа зараженных. Возможно, это связано с тем, что многие сотрудники, отвечающие за информационное обеспечение в минздраве, больны или находятся на карантине.

Вечером 16 января минздрав сообщал о более чем 253 тысячах зараженных коронавирусом в стране, из которых 1303 госпитализированы, 446 в тяжелом состоянии.