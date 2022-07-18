Седьмая волна эпидемии коронавируса в Израиле: более 440 человек в тяжелом состоянии
В понедельник 18 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.
В минздраве заявляют о седьмой волне эпидемии. Вновь открыты коронавирусные отделения в больницах.
Карантинные меры могут быть вскоре ужесточены. Пока минздрав не настаивает на возвращении "масочного режима" в помещениях и общественном транспорте, хотя и рекомендует носить маски.
Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки). Отметим, что многие заразившиеся лечатся самостоятельно, полагаясь на приобретенный опыт и следя за своим состоянием с помощью домашних тестов. То есть реальное число зараженных может быть гораздо большим, чем указывается в отчетах минздрава.
В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4515323 случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки проведены 27659 тестов. В 31% случаев выявлялся коронавирус.
В настоящий момент заражены 61174 человек.
11181 заболевший COVID-19 умерл.
1350 заболевших в больницах, прочие выздоравливают в домашних условиях.
Состояние 441 пациента оценивается врачами как тяжелое, из них 107 человек в критическом состоянии. 90 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,87.
Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 92% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.
Вакцинация
По данным минздрава Израиля на 18 июля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6713675 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6147431 человек (66% населения страны). 4504695 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 835861 человек (9% населения страны).
В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").
Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.
Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.
Начинается вакцинация детей в возрасте от полугода до пяти лет.
Большинство специалистов высказалось против вакцинации населения пятой дозой вакцины, однако за рекомендацию вакцинировать детей от 5 до 11 лет третьей дозой.
При этом специалисты минздрава настоятельно рекомендуют сделать еще одну бустерную прививку всем гражданам старше 60 людям и людям из групп риска по здоровью.
Отмена карантинных мер
Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.
Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:
- больницы, поликлиники и аптеки;
- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;
- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);
- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).
Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.
Отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.
При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.
Отменено чрезвычайное положение в системе здравоохранения, объявленное весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
В то же время, на фоне новой волны эпидемии, минздрав рекомендует людям из групп риска носить защитные маски в помещениях и общественном транспорте.
"Коронавирусный светофор": почти все города Израиля признаются минздравом "красными"
По состоянию на 18 июля 2022 года, почти все города Израиля признаются минздравом "красными" по динамике распространения коронавирусной инфекции.
С точки зрения карантинных мер это пока значения не имеет, так как практически все карантинные меры отменены (даже ношение защитных масок в помещениях или общественном транспорте не является обязательным), а учебный год заканчивается.
В соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" (с самой угрожающей динамикой эпидемии) присвоен следующим городам с населением более 20 тысяч человек: Нагария, Модиин, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Оно, Маале-Адумим, Рамат а-Шарон, Кирьят-Ата, Акко, Реховот, Афула, Герцлия, Явне, Петах-Тиква, Кацрин, Нес-Циона, Ришон ле-Цион, Ашдод, Эйлат, Рош а-Айн, Ашкелон, Кирьят-Бялик, Холон, Кармиэль, Ариэль, Рамат Ган, Раанана, Йехуд, Хайфа, Гиватаим, Тель-Авив-Яффо, Кфар Саба, Беэр-Яаков, Кирьят-Малахи, Ноф а-Галиль, Од а-Шарон, Арад, Бат-Ям, Хадера, Беэр-Шева, Офаким, Димона, Ор Йегуда, Тверия, Нетания, Шфарам, Нацерет, Нетивот, Рамле, Иерусалим, Бейт-Шемеш, Сахнин, Тира, Бней-Брак, Тамра, Эльад.
"Оранжевые" города – Бейтар-Илит, Умм эль-Фахм, Тайбэ.
"Желтыми" признаны Модиин-Илит и Рахат.
Среди "зеленых" только небольшие населенные пункты.