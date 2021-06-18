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NEWSru.co.il :: Здоровье18 июня 2021 г., 20:57

Власти ПА аннулировали соглашение о передаче Израилем 1,2 миллиона доз Pfizer Палестинской автономии

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Власти ПА отменили соглашение о передаче Израилем 1,2 миллиона доз Pfizer Палестинской автономии

Министр здравоохранения в палестинской администрации Май аль-Кила сообщила об отмене соглашения о передаче Израилем Палестинской автономии 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса COVID-19 производства компании Pfizer. Соглашение было аннулировано по указу премьер-министра Палестинской администрации Мухаммада аш-Штайэ.

Причиной, по словам главы минздрава ПА, стало то, что срок годности вакцины истекает уже в этом месяце. 100 тысяч доз вакцины, переданные Израилем ПА сразу после достижения договоренности, будут возвращены.

Май аль-Кила заметила, что палестинские власти намерены оказывать давление на руководство компании Pfizer с тем, чтобы получить вакцину напрямую. Ранее она сообщила официальному агентству Рамаллы Wafa, что власти ПА договорились с компанией Pfizer о покупке 4 миллионов доз вакцины от коронавируса.


Напомним, планировалось, что передача вакцины будет оформлена в виде "ссуды": Израиль передаст автономии вакцины из своих запасов, а партию вакцины, предназначенную для автономии в 2022 году, Pfizer передаст Израилю. По состоянию на текущий момент в ПА и Газе вакцинированы 436 тыс. человек, в том числе 261 тыс. человек, получивших две дозы вакцины. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА используется российская вакцина "Спутник V", партии которой были в разное время доставлены из России и ОАЭ. Кроме того, были вакцинированы более 100 тысяч палестинских арабов, работающих в Израиле, они получали вакцину Moderna.

За весь период эпидемии в Палестинской автономии умерли около 4000 человек из более чем 300 тысяч заразившихся коронавирусом. Точных сведений нет, т.к. минздрав ПА включал в свою отчетность данные по Иерусалиму, что вносило путаницу, поскольку те же данные включены в статистику минздрава Израиля. Отметим также, что сведения по эпидемиологической ситуации из Газы не поступали во время антитеррористической операции "Страж стен" (10-21 мая).

Судя по заявлениям министерства здравоохранения ПА, в последние месяцы эпидемиологическая ситуация на Западном Берегу (на территориях, подконтрольных палестинской администрации, в Иудее и Самарии) заметно улучшилась на фоне массовой вакцинации. В то же время, в секторе Газы эпидемиологическая ситуация остается сложной, есть дефицит вакцин – в значительной степени кризис усугубляется из-за неурегулированности отношений между ПА и правительством ХАМАСа в Газе.


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Израиль передаст Палестинской автономии 1,2 миллиона доз вакцины от COVID-19
 

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