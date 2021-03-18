Коронавирус в Израиле: около 24 тысяч зараженных, за сутки умерли 11 больных COVID-19, эпидемия идет на спад

Утром в четверг, 18 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 824926 заразившихся (+1612 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 24003 человек (-1938).

794861 (+3536) выздоровели после коронавируса.

6062 заболевших COVID-19 умерли (+11 за сутки).

За последние сутки проведены 78854 тестов. В 2,0% случаев выявлялся коронавирус.

899 (-23) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 579 (+1) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 237 (-33) из них в критическом состоянии, 196 (-6) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время менее 0,7. То есть эпидемия идет на спад.

81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 55% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 56% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией, где карантинные меры самые жесткие. В настоящее время, по оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах проживают около 5% израильтян. Девять населенных пунктов в стране – "красные", 39 – "оранжевые". Среди "зеленых" из относительно крупных городов Тверия, Беэр-Шева, Кирьят-Гат, Рош а-Айн, Нетания, Маале-Адумим, Хадера, Ришон ле-Цион, Сахнин, Акко, Эльад, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Холон, Ашдод, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Петах-Тиква, Кармиэль, Кирьят Бялик, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Од а-Шарон, Арад, Кацрин, Модиин-Илит, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Герцлия, Афула, Раанана, Ариэль, Рамат-Ган, Кирьят-Оно, Кирьят-Шмона, Кирьят-Ям, Нагария, Гиватаим, Рамат а-Шарон.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 18 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5158059 человек (около 17 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 4421370 человек (около 59 тыс. за последние сутки).

Полностью вакцинированы около 48% населения страны и около 66% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 56% израильтян, примерно 77% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 96% граждан, вакцинированы двумя дозами 90%, в категории 80-89 – 94%/89%, 70-79 – 97%/92%, 60-69% – 88%/82%, 50-59 – 87%/77%, 40-49 – 82%/71%, 30-39 – 76%/62%, 20-29 – 70%/55%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 20%/15%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. В ТОП-10, согласно OurWorldInData: Чили, Израиль, Катар, США, Сербия, Великобритания, Марокко, Венгрия, Бахрейн, ОАЭ.

Проблема "прогульщиков" при вакцинации в Израиле

Согласно данным больничных касс Израиля, с начала вакцинирования в январе 2021 года и до текущего момента 195 тысяч израильтян, сделавших первую прививку, не явились на вторую.

Причем только за последние две недели количество неявившихся на вторую прививку составило около 60 тысяч человек.

Как сообщает "Калькалист" со ссылкой на руководство больничных касс, с самого начала вакцинации около 2% привившихся первой прививкой, по тем или иным причинам не являлись для получения второй прививки.

Ситуация резко изменилась после праздника Пурим, когда доля "прогульщиков" выросла до 9%. По мнению медиков, рост "прогулов" связан с объявленной правительством "победой над эпидемией", по мнению части прививающихся делающей ненужными дополнительные усилия с их стороны.