Вакцинация против коронавируса в Израиле: 195 тысяч человек, сделавших первую прививку, не явились на вторую

Согласно данным больничных касс Израиля, с начала вакцинирования в январе 2021 года и до текущего момента 195 тысяч израильтян, сделавших первую прививку, не явились на вторую.

Причем только за последние две недели количество неявившихся на вторую прививку составило около 60 тысяч человек.

Как сообщает "Калькалист" со ссылкой на руководство больничных касс, с самого начала вакцинации около 2% привившихся первой прививкой, по тем или иным причинам не являлись для получения второй прививки.

Ситуация резко изменилась после праздника Пурим, когда доля "прогульщиков" выросла до 9%. По мнению медиков, рост "прогулов" связан с объявленной правительством "победой над эпидемией", по мнению части прививающихся делающей ненужными дополнительные усилия с их стороны.

При сохранении тенденции столь резкий рост количества "прогульщиков" приведет к серьезному сокращению части населения, получившего две прививки, с прогнозировавшихся 6 миллионов человек к празднику Песах до 5,4 миллиона человек.

По данным минздрава Израиля на 17 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5140261 человек (около 19 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 4362416 человек (около 71 тыс. за последние сутки). Данные по первой прививке отличаются от вчерашних в сторону уменьшения, причины минздрав не объясняет.

Полностью вакцинированы около 47% населения страны и более 65% взрослого населения (старше 16 лет).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 96% граждан, вакцинированы двумя дозами 89%, в категории 80-89 – 94%/88%, 70-79 – 97%/92%, 60-69% – 88%/81%, 50-59 – 86%/76%, 40-49 – 81%/70%, 30-39 – 76%/61%, 20-29 – 70%/53%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 20%/15%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. В ТОП-10, согласно OurWorldInData: Чили, Израиль, США, Сербия, Великобритания, Марокко, Бахрейн, ОАЭ, Франция, Германия.





