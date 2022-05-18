Горовиц: Израиль окажет Украине помощь лекарствами, раненые будут доставлены к нам на лечение за наш счет

В среду, 18 мая, на странице министра здравоохранения Ницана Горовица в Twitter было опубликовано его заявление о том, что будет оказана помощь Украине лекарствами, а раненые будут доставлены в израильские больницы за счет Израиля.

"Я только что разговаривал с моим коллегой, министром здравоохранения Украины. Мы выделим дополнительные миллионы шекелей на лекарства, которые будут доставляться напрямую в Украину, и обязательно за свой счет доставим раненых из Украины в Израиль на лечение. Я еще раз ясно дал понять: Израиль осуждает жестокое вторжение России и поддерживает Украину. Это наша однозначная позиция, и мы подтверждаем ее на деле", – говорится заявлении Горовица.

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Примечательно, что ряд российских СМИ (в том числе РИА Новости) цитируют только первую часть заявления министра здравоохранения Израиля.