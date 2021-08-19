В Израиле выявлено десять случаев заражения новым штаммом коронавируса

В четверг, 19 августа, министерство здравоохранения сообщило, что в Израиле было выявлено 10 случаев заражения штаммом AY3, который является подвидом штамма "дельта".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в восьми случаях вирус был обнаружен у израильтян, вернувшихся из-за границы. Заражение двух человек, по всей видимости, произошло в Израиле.

Министр здравоохранения Ницан Горовец в интервью программе "Шеш им Одед Бен-Ами" на телеканале "Кешет-12", выразил надежду, что распространение вируса удастся остановить, так как он был обнаружен вскоре после появления в Израиле. Он подчеркнул, что выявить вирус удалось благодаря проверкам, которые проходят в аэропорту Бен-Гурион все возвращающиеся из-за границы.

Об угрозе "импорта" в Израиль штамма AY3 в начале недели предупреждали правительство специалисты минздрава. Этот вариант штамма "дельта" в настоящий момент широко распространен в США и Мексике. По предварительной информации, он более устойчив к действию вакцин, чем "дельта", а также более доминантен. Специалисты продолжают собирать информацию о AY3.