Коронавирус в мире: почти 275 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 19 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5366770 человек (+5259 за сутки), около 275 млн заразились, около 23 млн инфицированы в настоящее время, более 246 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 827206 умерших

Бразилия – 617784

Индия – 477422

Мексика – 297835

Россия – 296180 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 202154

Великобритания – 147173

Индонезия – 143998

Италия – 135544

Иран – 131033

Колумбия – 129399

Франция – 121418

Аргентина – 116899

Германия – 108836

Украина – 92929

Польша – 91415

ЮАР – 90345

Испания – 88708

Турция – 80244

Румыния – 58143

Филиппины – 50675

Чили – 38840

Венгрия – 37530

Чехия – 35149

Эквадор – 33593

Малайзия – 31073

Болгария – 30047

Канада – 30040

Вьетнам – 29351

Пакистан – 28872

Бангладеш – 28047

Бельгия – 27895

Тунис – 25460

Ирак – 24051

Таиланд – 21375

Египет – 21315

Нидерланды – 20420



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6009

Болгария – 4372

Венгрия – 3899

Чехия – 3273

Румыния – 3052

Бразилия – 2877

Аргентина – 2552

Колумбия – 2504

США – 2478

Польша – 2419

Бельгия – 2392

Мексика – 2275

Италия – 2247

Великобритания – 2151

Украина – 2144

Тунис – 2122

Россия – 2028

Чили – 2007

Испания – 1896

Эквадор – 1863

Франция – 1854

Иран – 1531

ЮАР – 1496

Германия – 1293

Нидерланды – 1188



Коронавирус был выявлен у 1354697 израильтян, 8232 из них умерли. Относительная смертность: 883 на 1 млн (87-е место в мире).