Коронавирус в мире: почти 275 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 19 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5366770 человек (+5259 за сутки), около 275 млн заразились, около 23 млн инфицированы в настоящее время, более 246 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 827206 умерших
Бразилия – 617784
Индия – 477422
Мексика – 297835
Россия – 296180 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 202154
Великобритания – 147173
Индонезия – 143998
Италия – 135544
Иран – 131033
Колумбия – 129399
Франция – 121418
Аргентина – 116899
Германия – 108836
Украина – 92929
Польша – 91415
ЮАР – 90345
Испания – 88708
Турция – 80244
Румыния – 58143
Филиппины – 50675
Чили – 38840
Венгрия – 37530
Чехия – 35149
Эквадор – 33593
Малайзия – 31073
Болгария – 30047
Канада – 30040
Вьетнам – 29351
Пакистан – 28872
Бангладеш – 28047
Бельгия – 27895
Тунис – 25460
Ирак – 24051
Таиланд – 21375
Египет – 21315
Нидерланды – 20420
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6009
Болгария – 4372
Венгрия – 3899
Чехия – 3273
Румыния – 3052
Бразилия – 2877
Аргентина – 2552
Колумбия – 2504
США – 2478
Польша – 2419
Бельгия – 2392
Мексика – 2275
Италия – 2247
Великобритания – 2151
Украина – 2144
Тунис – 2122
Россия – 2028
Чили – 2007
Испания – 1896
Эквадор – 1863
Франция – 1854
Иран – 1531
ЮАР – 1496
Германия – 1293
Нидерланды – 1188
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 52 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 11 млн в Великобритании. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции. Более 8 млн во Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Таиланде, Чехии, Ираке. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Иордании, Греции.
Коронавирус был выявлен у 1354697 израильтян, 8232 из них умерли. Относительная смертность: 883 на 1 млн (87-е место в мире).
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