Минздрав сообщил о "раннем" снижении уровня заболеваемости гриппом

В среду, 19 января, министерство здравоохранения сообщило о снижении количества новых госпитализаций, связанных с сезонным гриппом.

Специалисты отмечают, что снижение сезонной заболеваемости произошло в этом году раньше, чем в предыдущие годы. Это объясняется "пятой волной коронавируса", которая диктует населению новые правила: необходимость ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции. Кроме того, во многих учреждениях работники переведены на удаленную работу, а тысячи детей не посещают учебные заведения из-за коронавируса.

По данным национального центра по контролю заболеваемости, с сентября 2021 года и до конца предыдущей недели с гриппом попали в больницы 4143 человека, включая 1036 детей и подростков в возрасте до 18 лет, и 253 беременных женщины.

В сообщении говорится, что большинство заболевших были инфицированы типом вируса А. Исследование, проведенное центральной лабораторией министерства здравоохранения, показало, что речь идет о подвиде A/H3, который в этом сезоне включен в вакцину против группа. Отметим, что подвид, о котором идет речь, известен израильтянам как "свиной грипп".

Минздрав просит обратить внимание: хотя количество больных снижается, необходимо помнить, что вирус гриппа может привести к серьезным осложнениям, а в некоторых случаях – к смерти.