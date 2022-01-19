Производственная травма: особенности получения компенсации для индивидуальных предпринимателей

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Если случилась беда на работе, вы имеете право подать заявление в Битуах Леуми на получение пособия по производственной травме. Как это сделать?

Израиль - страна, в которой каждый день десятки и сотни людей получают вожделенное свидетельство "эсек патур" или эсек мурше " - и становятся индивидуальными предпринимателями. Можно сказать, что мечта очень многих израильтян - это не сколько "вырасти сына, построить дом и посадить дерево" - сколько "купить дом, завести детей и открыть свой бизнес".

В бизнесе, как и в целом в жизни, случаются неприятные сюрпризы. От производственной аварии на работе не застрахован никто, в том числе и индивидуальный предприниматель. Или будем более точными - застрахован по закону, если он застрахован в Битуах Леуми и исправно платит страховые взносы.

В случае, если случилась беда на работе - вы упали с лестницы, когда ремонтировали квартиру клиента, или вам на ногу упал кондиционер, установкой которого вы занимались - вы имеете право подать заявление в Битуах Леуми на получение пособия по производственной травме.

Обратите внимание на несколько важных моментов:

- травма должна быть получена вследствие несчастного случая на работе, по дороге на работу или с работы домой;

- если у вас есть постоянный маршрут: вы отводите ребенка в садик, перед тем как едете на работу, или постоянно забираете его из садика после работы, или молитесь в синагоге утром, несчастный случай, произошедший в это время также будет считаться производственной травмой;

- у вас должна быть на руках справка об оказании медицинской помощи частному предпринимателю (бланк 283 Битуах Леуми) от лечащего врача, в которой указан диагноз, обстоятельства получения травмы и период, в течение которого вы были не в состоянии работать;

- в не работали после получения травмы;

заявление можно подать не только сразу же после получения травмы, но в течение года со дня, когда это произошло.

В случае, если травма тяжелая и предприниматель не может вернуться к работе по прошествии 91 дня, ему следует подать в Битуах Леуми заявление номер 200 на пособие по трудовой инвалидности. В этом случае вам будет назначена медицинская комиссия, целью которой будет проверка степени нетрудоспособности и установление размера ежемесячного пособия по инвалидности или единоразовой выплаты.

К сожалению, зачастую заявители, имеющие законное право на высокий размер пособия по инвалидности, попросту упускают возможность получить то, что им полагается по закону и довольствуются мизерными компенсациями. Это может случиться по причине отсутствия необходимых документов, незнания своих прав или просто неуверенности при прохождении комиссии.

Одной из ведущих специализаций нашего адвокатского бюро является сопровождение клиентов на медицинских комиссиях Битуах Леуми. Мы имеем многолетний опыт работы с ведомством и поможем добиться максимально возможной для вас компенсации.

Мы желаем вам здоровья и благополучия. А если все же несчастный случай вас настиг - звоните нам.

Телефон: +97233751187

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