Объявлен список пополнения "медицинской корзины": новые лекарства и вакцины, очки для детей, IVF для мужчин и аборты для женщин старше 33 лет
Комиссия по отбору медикаментов и технологий для включения в корзину медицинских услуг, субсидируемых государством, опубликовала в среду, 18 января, свои рекомендации.
В распоряжении комиссии были 650 миллионов шекелей, тогда как заявки были поданы на включение лекарств и технологий более чем на два миллиарда шекелей.
Около 350 миллионов шекелей из выделенного бюджета пошли на включение в медицинскую корзину новых лекарств от онкологических заболеваний и на расширение списка пациентов, которые могут получить лекарства, включенные в корзину ранее. В частности, 85 миллионов шекелей были выделены на новый препарат для лечения множественной миеломы и 52 миллиона – на препарат для лечения некоторых видов лимфомы.
Одним из самых дорогих решений стало включение в корзину вакцины от опоясывающего лишая для лиц старше 65 лет и для лиц старше 18 лет в группе риска. Включение вакцинации в корзину лекарств обойдется в 47 миллионов шекелей. Еще 3,4 миллиона шекелей выделено на расширение показаний к вакцинации против пневмококка для людей старше 65 лет.
В сфере гастроэнтерологии в корзину были включены расширение показаний к проведению эндоскопии с помощью капсульной видеокамеры для больных с болезнью Крона и новое биологическое лекарство для больных атипичным язвенным колитом.
В сфере ревматологии и лечения остеопороза включены два биологических лекарства.
В сфере психиатрии корзина лекарств пополнена новым препаратом для страдающих биполярным расстройством.
В сфере оториноларингологнии в корзину включено новое лекарство от острого бактериального воспаления уха.
В сфере нефрологии было добавлено одно новое лекарство для диабетиков с хроническим заболеванием почек и расширены показания для еще одного препарата.
Для диабетиков 2-го типа расширены показания для пяти препаратов, включенных в корзину ранее, а для диабетики 1-го типа, получившие систему автоматического мониторинга уровней сахара до совершеннолетия, смогут продолжать пользоваться ею и после совершеннолетия. Кроме того, расширено использование технологии FLASH для мониторинга женщин с диабетом беременных.
В сфере кардиологии были расширены показания для двух лекарств, уже входящих в корзину, и добавлено еще одно лекарство.
В сфере гематологии добавлены три новых лекарства.
В сфере пульманологии включено одно новое лекарство и расширены показания для применения трех лекарств, включенных в корзину ранее.
В сфере дерматологии включены три новых лекарства и расширены показания для двух препаратов, включенных в корзину ранее.
В сфере неврологии включены новые лекарства для страдающих болезнью Хантингтона, синдромом Паркинсона, эпилепсией, нарколепсией.
По одному новому препарату включено в сферах эндокринологии и иммунологии.
В сфере гинекологии включено снижение возраста бесплатного проведения диагностических инвазивных проверок беременности до 32 лет, а также бесплатное прерывание беременности для женщин старше 33 лет, получивших разрешение от комиссии по прерыванию беременности. Также корзина будет финансировать тренажера для вагинальных мышц для женщин с диагнозом "генитально-тазовая боль/расстройство пенетрации".
В число немедикаментозного лечения в корзину включены услуги логопеда для подростков и взрослых, страдающих заиканием. 41 миллион шекелей будет выделен на оплату очков детям до 7 лет (до 600 шекелей, а с определенными показаниями – до 2663 шекелей).
Также в корзину включены процедуры искусственного оплодотворения в рамках процесса суррогатного материнства для мужчин (одиночек и пар).