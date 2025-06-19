Министр здравоохранения Уриэль Бусо: "Слушайтесь Командования тылом"
время публикации: 19 июня 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 08:40
Министр здравоохранения Уриэль Бусо заявил, что ракетный обстрел больницы "Сорока" является террористическим актом и военным преступлением иранского режима, направленным против мирных граждан и медицинского персонала.
Бусо отметил, что принятые заранее меры предосторожности позволили избежать трагедии, и призвал население выполнять рекомендации Командования тылом, "поскольку они спасают жизнь".