Коронавирус в Израиле: около 21 тысячи зараженных, за сутки умерли девять больных COVID-19, эпидемия идет на спад

Утром в пятницу, 19 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 826217 заразившихся (+1291 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 21143 человек (-2860).

799003 (+4142) выздоровели после коронавируса.

6071 заболевших COVID-19 умерли (+9 за сутки).

За последние сутки проведены 65312 тестов. В 1,9% случаев выявлялся коронавирус.

863 (-36) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 558 (-21) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 244 (+7) из них в критическом состоянии, 206 (+10) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время около 0,65. То есть эпидемия идет на спад.

81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 55% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 56% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией, где карантинные меры самые жесткие. В настоящее время, по оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах проживают около 5% израильтян. Шесть населенных пунктов в стране – "красные", 38 – "оранжевые". Среди "зеленых" из относительно крупных городов: Сдерот, Лод, Ашкелон, Беэр-Яаков, Шфарам, Нес-Циона, Бат-Ям, Тверия, Беэр-Шева, Кирьят-Гат, Рош а-Айн, Нетания, Маале-Адумим, Хадера, Ришон ле-Цион, Сахнин, Акко, Эльад, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Холон, Ашдод, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Петах-Тиква, Кармиэль, Кирьят Бялик, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Од а-Шарон, Арад, Кацрин, Модиин-Илит, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Герцлия, Афула, Раанана, Ариэль, Рамат-Ган, Кирьят-Оно, Кирьят-Шмона, Кирьят-Ям, Нагария, Гиватаим, Рамат а-Шарон.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 19 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5150505 человек (около 16 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 4480810 человек (около 58 тыс. за последние сутки).

Полностью вакцинированы более 48% населения страны и около 67% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 56% израильтян, около 77% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 97% граждан, вакцинированы двумя дозами 90%, в категории 80-89 – 94%/89%, 70-79 – 97%/92%, 60-69% – 88%/82%, 50-59 – 86%/78%, 40-49 – 81%/73%, 30-39 – 76%/63%, 20-29 – 71%/56%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 20%/16%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. В ТОП-10, согласно OurWorldInData: Чили, Израиль, США, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Великобритания, Сербия, Венгрия, Марокко.

ОСЛАБЛЕНИЕ КАРАНТИННЫХ МЕР

Кабинет министров по борьбе с эпидемией коронавируса утвердил формат четвертого этапа снятия карантинных ограничений, который вступит в силу с воскресенья, 21 марта.

На входе в предприятия и организации, работающие в рамках "зеленого" стандарта, будет разрешено проведение экспресс-тестов на коронавирус для невакцинированных и не болевших

Разрешено открытие бассейнов, ярмарок и туристических аттракций на открытом воздухе, включая аттракционы.

В рамках "зеленого" стандарта разрешено проведение ярмарок в зданиях и спортивных залах.

Разрешено проведение в рамках "зеленого" формата любых мероприятий со следующими ограничениями:

Для стоячих мероприятий или мероприятий с подачей еды и питья:

До 50% максимально разрешенного заполнения, но не более 500 человек под открытым небом и не более 300 человек в закрытом помещении.

Отменен запрет на организацию ярмарок на территории торговых центров.

Разрешена установка киосков и лотков на территории торговых центров (с соблюдением требований минздрава по расстоянию между ними и т.д.)

Разрешен доступ в спортивные объекты для новых спортсменов, не участвовавших в профессиональных спортивных соревнованиях в течение последних двух лет.

На туристических объектах, действующих в рамках "фиолетового" стандарта, доступ ограничен 1 человеком на 15 кв.м. площади. На объектах, в которых имеются аттракционы, имеется дополнительное ограничение – до 1500 человек для мест с максимальной загруженностью до 10 тысяч человек, 2500 человек для мест с максимальной загруженностью более 10 тысяч человек.

В период праздника Песах в отелях и их банкетных залах, имеющих разрешение допуска до 5% несовершеннолетних с отрицательной проверкой на коронавирус, допуск разрешен при предъявлении проверки за последние 72 часа, а не 48 часов.

Система образования

Кроме того, утверждены правила, касающиеся системы образования.

1. Максимальное количество участников образовательных мероприятий на открытом пространстве в детских садах и школах увеличено с 20 до 50 человек.

2. На персонал школ и детских садов и внештатных сотрудников, которые предъявят "зеленый паспорт" директору учреждения, не будет распространяться ограничение на количество групп, в которых они могут преподавать.

3. Разрешаются экскурсии с ночевкой для 16-летних участников молодежных движений, если 90% из них имеют "зеленый паспорт".

4. Для третьих классов отменяются "капсулы", а в первых и вторых классах "постоянной группой" будет считаться весь класс. В группах продленного дня для третьих классов нельзя будет смешивать несколько групп.

5. Снимается ограничение, запрещающее делать перерывы между занятиями в вузах и на курсах, работающих в соответствии с "зеленым знаком".

6. В средних специальных интернатах, где не менее 90% учащихся имеют "зеленый паспорт", можно будет работать в постоянных группах до 500 учеников, без особых ограничений на вход и выход из интерната. В школах-интернатах для старших классов, где не менее 90% учеников 11-12 классов имеют "зеленый паспорт", данная инструкция будет применяться только к этим классам.

7. В преддверии праздника Песах разрешена работа детских лагерей ("кейтанот") в тех районах, где разрешена учеба, в соответствии с установленными правилами.

8. Работа будет вестись согласно положениям программы "Светофор", опубликованным министерством здравоохранения сегодня, 18.3.21.

Распоряжения будут действовать с 17:00 пятницы, 18.3.21, до субботы, 10.4.21.