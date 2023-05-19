Еще один скандал в "Асуте": ребенок, родившийся в результате ЭКО, не имеет генетической связи с отцом

Министерство здравоохранения сообщило, что занимается проверкой еще одного случая, когда родившейся в результате процедуры ЭКО ребенок, не имеет генетической связи с родителем. ЭКО проводилось в центре "Асута" в Рамат а-Хаяле в Тель-Авиве.

Из минздрава передали, что информация о том, что малыш не является биологическим ребенком своего отца, была получена не от клиники "Асута", а из другого источника. Родители ребенка в курсе случившегося.

Кроме того, в сообщении минздрава отмечается, что "речь не идет о новорожденном, который бы появился на свет в последние несколько дней".

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Новое расследование минздрав начал спустя всего 11 дней после того, как БАГАЦ закончил рассмотрение дела девочки, родившейся в результате процедуры ЭКО из "чужого" эмбриона. Из решения суда следует, что София, появившаяся на свет пять месяцев назад, останется со своими родителями, хотя и не является их биологической дочерью.

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Процедуру ЭКО мать Софии проходила в больнице "Асута" в Ришон ле-Ционе. Еще в утробе матери у плода был выявлен редкий порок сердца. Чтобы спасти ребенка специалисты больницы "Шиба" предложили произвести внутриутробную операцию, в ходе подготовки к которой было проведено генетическое исследование, и оно показало, что женщина, вынашивающая плод, не является его биологической матерью.