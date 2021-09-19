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NEWSru.co.il :: Здоровье19 сентября 2021 г., 08:35

Израиль достиг соглашения о закупке вакцин против коронавируса компании Novavax

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Израиль достиг соглашения о закупке вакцин против коронавируса компании Novavax

Власти Израиля пришли к соглашению с американской компанией Novavax о закупке вакцины против коронавируса этой компании. Окончательно контракт с Novavax будет подписан после того, как на закупку этой вакцины будет выделен бюджет.

Министерство здравоохранения просит правительство заключить контракт как можно скорее, опасаясь появления нового штамма коронавируса, против которого не будут действовать уже закупленные Израилем вакцины.

Компания Novavax все еще не подала заявку в FDA.


Эффективность вакцины Novavax по итогам третьей фазы клинических испытаний составляет примерно 90%, в том числе против новых штаммов коронавируса,

Вакцина Novavax, в отличие от уже применяемых в Израиле вакцин Pfizer и Moderna, не основана на технологии mRNA. Препарат компании Novavax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе - S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию. Вакцина Novavax дается в двух дозах.

Напомним, переговоры с компанией Novavax были начаты израильским правительством еще осенью 2020 года.

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