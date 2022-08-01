В июле 2022 года в Израиле жертв COVID-19 было в 4 раза больше, чем в июне

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в июле 2022 года) жертвами COVID-19 в Израиле стали 419 человек. Это в четыре раза больше, чем было в июне 2022 года.

Таким образом, в пике седьмой волны эпидемии коронавируса в Израиле умерших от COVID-19 было заметно больше, чем в пике шестой волны эпидемии.

Для сравнения, в июне 2022 года от коронавируса в Израиле умерли 98 человек, в мае 2022-го – 154 человека, в апреле 2022-го – 213, в марте 2022-го – 281, в феврале 2022-го – 1400, в январе 2022-го – 560, в декабре 2021-го – 47, в ноябре 2021-го – 96, в октябре 2021-го – 339, в сентябре 2021-го – 679, в августе 2021-го – 608, в июле 2021-го – 45, в июне 2021-го – 17, в мае 2021-го – 49, в апреле 2021-го – 149, в марте 2021-го – 457, в феврале 2021-го – 966, в январе 2021-го – 1458, в декабре 2020-го – 473, в ноябре 2020-го – 342, в октябре 2020-го – 968, в сентябре 2020-го – 625, в августе 2020-го – 423, в июле 2020-го – 203, в июне 2020-го – 35, в мае 2020-го – 62, в апреле 2020-го – 198.

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По состоянию на начало августа 2022 года, общее число жертв эпидемии коронавируса в Израиле (с весны 2020 года): 11377 человек.

Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 1219 на 1 млн населения (84-е место в мире). Летальность (отношение числа умерших к общему числу заразившихся) – 0,25%. В среднем в мире летальность пандемии коронавируса – 1,1%.