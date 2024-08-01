Система здравоохранения Израиля готовится к работе в чрезвычайных условиях

Телеканал "Кан-11" передал, что в больнице "Ихилов" освобождена от машин подземная парковка под зданием "Сами Офер". В чрезвычайной ситуации она будет переоборудована в отделение, защищенное от ракетных обстрелов.

Минздрав предупредил врачей, что в чрезвычайной ситуации они могут быть временно переведены в больницы, испытывающие острую нехватку медперсонала из-за большого количества раненых.

Одновременно с этим в минздраве разработана программа по сокращению количества госпитализированных пациентов для того, чтобы освободить койки для раненых.

В случае длительного отключения электричества 3000 номеров в гостиницах, имеющих генераторы, будут отданы пациентам, использующим дыхательные аппараты и маски.