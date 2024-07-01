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Здоровье

"Кешет": пациенты реанимационных отделений на севере Израиля переведены в больницы в центре страны

время публикации: 01 июля 2024 г., 20:37 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 20:37
"Кешет": пациенты реанимационных отделений на севере Израиля переведены в больницы в центре страны
David Cohen/Flash90

По информации телеканала "Кешет", пациенты реанимационных отделений больниц, расположенных на севере Израиля, переведены в больницы в центре страны в рамках подготовки к возможной войне с "Хизбаллой".

В статье на сайте "Мако" подчеркивается, что в больницах на севере проводится процесс перераспределения пациентов в тяжелом состоянии и нуждающихся в интенсивном лечении, включая тех больных, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

В публикации говорится, что перевод пациентов объясняется тем, что больницы "Зив", "Пория", "А-Галиль" относительно небольшие, система здравоохранения пытается разгрузить их на случай эскалации конфликта с "Хизбаллой". Пациенты были переведены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере, "Ихилов" в Тель-Авиве и РАМБАМ в Хайфе.

Новостная служба телеканала "Кешет" приводит ответ, полученный из минздрава, в котором говорится, что речь идет о шаге, связанном с подготовкой системы здравоохранения и больниц к возможному ухудшению ситуации в области безопасности на севере Израиля.

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