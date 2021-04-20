Коронавирус в Израиле: около 2200 зараженных, за сутки умерли четверо больных COVID-19

Утром во вторник, 20 апреля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 837309 (+149 за сутки) заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 2206 человек (-64).

828761 (+209) выздоровели после коронавируса.

6342 (+4) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 52588 тестов. В 0,3% случаев выявлялся коронавирус.

293 (-30 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 181 (-12) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 112 (-4) из них в критическом состоянии, 111 (-3) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,75.

81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 54% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 51% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 20 апреля, в Израиле нет ни одного "красного" населенного пункта, все города (с населением более 30 тысяч человек) – "зеленые".

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 20 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5356666 человек (около 6 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 4984467 человек (около 7 тыс. за последние сутки).

Полностью вакцинированы более 53% населения страны и более 73% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 57% израильтян, около 79% взрослого населения.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 93%, в категории 80-89 – 96%/92%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 90%/85%, 50-59 – 89%/83%, 40-49 – 84%/78%, 30-39 – 80%/74%, 20-29 – 75%/68%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 22%/19%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.

Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет. В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями. Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией. В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Бахрейн, Великобритания, США, Венгрия, Сербия, Германия, Франция.

ОТМЕНА ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НОШЕНИИ МАСОК НА УЛИЦЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОЧНОЙ УЧЕБЫ

С 18 апреля отменено обязательное ношение масок на улице.

При этом защитная маска по-прежнему обязательна в закрытых помещениях.

Отметим, что, несмотря на разрешение минздрава и жаркую погоду, многие израильтяне по привычке продолжают носить маски на улицах.

С 18 апреля полностью возобновлены очные занятия во всех образовательных учреждениях.

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

На открытом пространстве разрешено собираться группами до 100 человек. В закрытом помещении вместе могут находиться не более 20 человек.

На мероприятиях, проходящих на улице без продажи напитков или еды, могут присутствовать до 750 человек.

В массовых спортивных мероприятиях могут участвовать до 1000 человек.

Увеличено количество посетителей в небольших музеях, площадью до 3000 кв.м: максимальная наполненность музея рассчитывается по формуле: один посетитель на 7 кв.м.

Разрешена продажа напитков во время культурных мероприятий, на которых предусмотрены сидячие места для зрителей.

Указанные ограничения будут действовать до 22 апреля.