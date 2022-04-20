Решение правительства: в Израиле с вечера 23 апреля отменяется обязательное ношение защитных масок в помещениях

В среду, 20 апреля, канцелярия главы правительства уведомила, что премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц пришли к выводу, что можно отменить обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях.

Эта мера была введена в Израиле, как и в других странах, более двух лет назад, на фоне эпидемии коронавируса.

Решение об отмене обязательного ношения защитных масок в помещениях в Израиле вступит в силу с 20:00 в субботу, 23 апреля, после одобрения комиссией Кнессета по здравоохранению.

При этом сохраняется требование носить защитную маску в местах с высокой вероятностью заражения, в том числе в таких, где находятся люди из групп риска: в больницах, домах престарелых, в роддомах, на авиарейсах и в случае, если речь идет о человеке, который находится по пути в место, где он должен будет соблюдать режим самоизоляции.

Отметим, что правительство Израиля приняло решение об отмене обязательного ношения масок в закрытых помещениях на фоне спада шестой волны эпидемии коронавируса, которая последовала за резким всплеском числа заражений во время пятой волны эпидемии.

Коронавирус в Израиле. Статистика

В среду, 20 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4043650 случаев заражения коронавирусом.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 69155 тестов. В 9% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 32480 человек (+331 за сутки).

591 заболевших в больницах (-7 за сутки; 1,8% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 222 пациентов (+6 за сутки; 0,7% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 79 (+4) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,75.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 87% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 43/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 12/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 10/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 34, привитых давно (более полугода) – 10, полностью привитых – 133. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 20 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6705680 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6133479 человек (65% населения страны). 4484836 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 797089 человек (9% населения страны).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.