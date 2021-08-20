Коронавирус в Израиле: около 63 тысяч зараженных, за сутки умерли 33 больных COVID-19

Утром в пятницу, 20 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Публикация была задержана на два часа по техническим причинам.

- Вакцинация: третий этап

- Коронавирус в Израиле: все крупные города "красные" или "оранжевые"

- Карантинные ограничения в Израиле

- Обновление "светофора": Россия больше не "красная", по возвращении из-за границы нужен карантин



Судя по опубликованным официальным данным, темпы распространения эпидемии за последние сутки немного снизились, хотя число смертей от COVID-19 стало рекордным для последних недель.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 975543 зараженных (+8786 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 20 и 19 августа; в отчете минздрава указано, что со вчерашнего дня выявлено 7692 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 62922 человек (+759 за сутки).

6759 (+33 за сутки) заболевших COVID-19 умерли. Это рекордный показатель за последние недели. При этом, судя по заявлениям главы правительства Нафтали Беннета, среди умерших от коронавируса за последнюю неделю почти не было тех, кто успел получить третью дозу прививки.

905862 (+7994 за сутки) человек выздоровели. Столь существенный рост, по всей видимости, объясняется уточнением данных минздравом, проведенным утром 20 августа.

За последние сутки проведены 146296 тестов. В 5,54% случаев выявлялся коронавирус.

957 заболевших в больницах, 143 в специальных отелях, остальные выздоравливают в домашних условиях.

Состояние 594 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 149 из них в критическом состоянии, 108 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,21.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 20 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5881743 человек (63% населения страны, 86% взрослого населения), вторую дозу – 5436375 человек (58% населения страны, 79% взрослого населения). 1266922 человек привиты третьей дозой (14% населения страны, 19% взрослого населения).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, тремя дозами – 64%, в категории 80-89 – 95%/92%/70%, 70-79 – 96%/93%/74%, 60-69 – 91%/88%/57%, 50-59 – 90%/85%/30%, 40-49 – 87%/81%/2%, 30-39 – 84%/78%/1%, 20-29 – 80%/73%, 16-19 – 79%/69%, 12-15 – 40%/29%.

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 20 августа решено ревакцинировать граждан старше 40 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад. Также третью прививку должны получать, независимо от возраста, работники сферы медицинского обслуживания, просвещения, беременные женщины и сотрудники компаний по уходу за пожилыми людьми.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Отметим, что "бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

Коронавирус в Израиле: все крупные города – "красные" или "оранжевые"

По состоянию на 20 августа, в соответствии с оценкой эпидемиологической ситуации на фоне четвертой волны пандемии коронавируса в Израиле, статус "красных" присвоен городам (с населением более 20 тысяч человек) Арад, Ашдод, Офаким, Кирьят-Гат, Эльад, Цфат, Лод, Ашкелон, Акко, Кирьят-Моцкин, Реховот, Нетивот, Кирьят-Малахи, Кирьят-Бялик, Бней-Брак, Рамле, Беэр-Шева, Модиин-Илит, Димона, Беэр-Яаков, Тверия, Явне, Кирьят-Ата, Ришон ле-Цион, Ор Йегуда.

"Оранжевые" города: Раанана, Петах-Тиква, Модиин, Хадера, Нес-Циона, Кирьят-Оно, Нетания, Кирьят-Ям, Холон, Бейтар-Илит, Маале-Адумим, Афула, Нагария, Бейт-Шемеш, Кафр Кара, Рош а-Айн, Кармиэль, Эйлат, Бат-Ям, Ариэль, Тира, Йехуд, Рамат-Ган, Тель-Авив-Яффо, Гиватаим, Рамат а-Шарон, Сдерот, Шфарам, Од а-Шарон, Хайфа, Нацерет, Герцлия, Иерусалим, Кфар-Саба, Кирьят-Шмона.

Прочие города пока считаются "желтыми" или "зелеными". Крупных среди них нет.

Минздрав по-прежнему не вводит никаких дифференцированных карантинных мер для тех или иных населенных пунктов в зависимости от эпидемиологической ситуации, продолжая полагаться на вакцинацию. С началом учебного года ожидается введение такой дифференциации.

Карантинные ограничения в Израиле

"Фиолетовый стандарт" будет действовать в торговых центрах и магазинах площадью более 100 метров. Заполняемость этих мест будет вычисляться по формуле: один человек – на 7 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" также будет действовать в местах, где ведется фронтальный прием посетителей.

Во всех учреждениях, работающих в соответствии с "фиолетовым стандартом", должны на видном месте висеть плакаты, разъясняющие правила. В каждом учреждении как минимум один человек должен отвечать за соблюдение правил.

Ограничения "зеленого сертификата" будут действовать:

– на спортивных и культурных мероприятиях;

– на конференциях и выставках;

– в спортивных залах, кантри-клубах, бассейнах, фитнесс-студиях;

– в синагогах, когда в них присутствует более 50 человек;

– залах торжеств;

– на фестивалях;

– в ресторанах, кафе, барах, столовых и гостиничных ресторанах;

– в музеях и библиотеках;

– парках развлечениях;

– в университетах и высших учебных заведениях.

В парках, заповедниках и зоопарках будет действовать только "фиолетовый стандарт".

На входе во все перечисленные выше места необходимо предъявить "зеленый сертификат" или отрицательный тест на коронавирус.

Дети до трех лет освобождаются от соблюдения правил "зеленого стандарта".

Дети от 12 лет и трех месяцев и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест. Подростки от 12 и до 16 лет, получившие первую дозу вакцины, также не должны будут платить за экспресс-тесты.

Срок действия теста PCR – 72 часа, экспресс-теста – 24 часа.

При въезде в гостиницу непривившиеся граждане должны будут предъявить тест PCR и он будет действителен в течение всего пребывания в гостинице. Дети с 3 до 12 лет тест для отдыха в гостинице смогут сделать бесплатно в поликлинике больничной кассы или на станциях Управления тылом.

Впервые правительство Нафтали Беннета вводит ограничения на количество гостей в залах торжеств: в помещении могут находиться не более 400 человек, на улице – 500. (Заполненность зала не должна превышать 75% от максимального количества мест). Позднее минздрав сообщил, что это требование вступит в силу через неделю, в воскресенье, 22 августа.

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек – на улице.

Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий:

В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице – до 5000 человек.

В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

Маска становится обязательной, если на мероприятии, проходящем на свежем воздухе, участвуют более ста человек.

Обновление "светофора": Россия больше не "красная", по возвращении из-за границы нужен карантин

В понедельник, 16 августа, вступили в силу новые распоряжения по поводу въезда и выезда из Израиля и обновились списки "желтых", "оранжевых" и "красных" стран.

В "желтом" списке стран, по возвращении из которых привитые и переболевшие должны находиться в карантине только 24 часа или до получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в аэропорту Бен-Гурион, всего десять государств: Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия.

В список "красных" стран, для посещения которых необходимо получить специальное разрешение комиссии по исключительным случаям, вошли: Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция. Без разрешения комиссии выезд в эти страны в настоящее время запрещен.

Все остальные страны объявлены "оранжевыми" – по возвращении из них на карантине требуется находиться всем, в том числе привитым и переболевшим.

Напомним, что период карантина составляет 14 дней, однако его можно сократить до семи дней – при условии получения двух отрицательных тестов на коронавирус (первый тест делается по прилету в аэропорту, второй – на седьмой день). Штраф за нарушение карантина составляет пять тысяч шекелей. Карантин можно проходить дома или в специальных гостиницах, если нет возможности находиться на карантине в домашних условиях. Важно помнить, что из аэропорта до дома (или гостиницы) разрешено добираться только на личном транспорте или такси.

Такого понятия как "зеленая" страна больше не существует. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.

Таким образом, с 16 августа израильтяне вновь могут (без необходимости получать разрешение комиссии по особым случаям) посещать Россию, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Аргентину, ЮАР, Индию, Великобританию и Кипр, ранее входившие в "красный" список.

Отметим, что пока Россия готова принимать только тех израильтян, у которых есть действующий российский паспорт. При этом получение российских документов взамен просроченных или утерянных в настоящее время в Израиле почти невозможно, так как ожидание получения очереди может длиться месяцами.

В ответ на запрос редакции NEWSru.co.il посольство РФ в Израиле 12 августа заявило следующее: "В настоящее время запись на прием в консульский отдел посольства открыта и осуществляется через систему электронной записи (исключения сделаны для лиц старше 65 лет, которым доступна запись по контактному телефону консульского отдела). В случае, если отсутствуют свободные слоты, то заявка на посещение переходит в лист ожидания. При условии ежедневной проверки статуса заявки на портале электронной записи, заявителю будет предоставлена возможность записаться на прием при появлении свободного времени". При этом наша контрольная заявка ждет получения очереди с 24 мая "в листе ожидания", и статус не меняется. Многие наши читатели столкнулись с той же проблемой.