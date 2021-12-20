Правительство объявило "красными" США, Германию, Турцию и еще семь стран

Правительство Израиля одобрило решение о включении в "красный" список США, Германии, Турции, Канады, Италии, Марокко, Венгрии, Бельгии, Португалии и Швейцарии в связи с распространением в этих странах штамма "Омикрон" коронавируса COVID-19.

Ограничения на поездку в эти страны вступят в силу в ночь со вторника, 21 декабря, на среду, 22 декабря, после утверждения комиссией Кнессета по законодательству.

Министр транспорта Мейрав Михаэли голосовала против расширения списка "красных" стран, требуя согласования формата компенсаций работникам туристического сектора, которые пострадают от ограничений.

Напомним, что в воскресенье было объявлено о включении в "красный" список Ирландии, Норвегии, Испании, Финляндии, Франции, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти страны войдут в список в ночь на с 20 на 21 декабря.

Ранее в "красный" список были внесены Уганда, Сейшельские острова, Ангола, Эритрея, Эфиопия, Эсватини, Ботсвана, Бурунди, Буркина Фасо, Бенин, Гана, Габон, Джибути, Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Дания, ЮАР, Южный Судан, Конго, Центрально-Африканская республика, Конго, Зимбабве, Замбия, Кот д' Ивуар, Того, Танзания, Кабо-Верде, Либерия, Лесото, Мавритания, Маврикий, Мали, Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Нигерия, Нигер, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Сенегал, Сьерра Леоне, Остров Святой Елены, Чад, Коморы, Кения, Камерун, Кабо-Верде, Руанда, Реюньон (Франция), Великобритания.

Решение о введении ограничений в отношении той или иной страны выносится на основании данных минздрава этой страны о том, что штамм "омикрон" встречается в 10% случаев заражения коронавирусом, или же данных Израиля о том, что на 10.000 въехавших страну приходится не менее 5 случаев заражения новым штаммом.

С пятницы, 17 декабря, изменена схема возврата граждан из "красных" стран. Защищенные (полностью привитые или переболевшие) граждане по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, подписать согласие на цифровой мониторинг ("Хескемон") и находиться в течение 7 дней на домашнем карантине. После этого необходимо будет сделать еще один ПЦР-тест, и только после получения отрицательного результата можно будет выйти из карантина.