Координатор по борьбе с коронавирусом: детские отделения больниц заполнены полностью

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка на совместной совещании парламентских комиссий по здравоохранению и законодательству сообщил, что детские терапевтические отделения и отделения интенсивной терапии в данный момент заполнены полностью. И могут не справиться с нагрузкой в случае роста заболеваемости среди детей.

Сальман Зарка также рассказал о том, что в настоящий момент специалисты обсуждают вакцинацию четвертой дозой "групп риска". Он отметил важность поддержания иммунитета у пожилых людей, проживающих в домах престарелых.

Глава службы общественного здравоохранения в минздраве Шарон Эльраи-Прайс сообщила, что из ЮАР поступают сведения о росте нагрузки на больничную систему и увеличении количества госпитализаций. Она добавила, что штамм "омикрон" заразнее в три-пять раз штамма "дельта".

Эльраи-Прайс предупредила, что рост заболеваемости негативно отразится на возможностях системы здравоохранения работать под нагрузкой.

Шарон Эльраи-Прайс также предоставила первые данные из Великобритании об эффективности прививки. Согласно этим данным, вакцина Pfizer, полученная в трех дозах, защищает на 60-80% от заражения штаммом "омикрон" или проявления симптомов болезни.