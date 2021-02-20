Минздрав Израиля опубликовал отчет об эффективности вакцины Pfizer

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало отчет эпидемиологического отдела, свидетельствующий об эффективности вакцины от коронавируса Pfizer. При сборе статистики использовались сведения, полученные до 13 февраля 2021 года.

В отчете приведен сравнительный анализ риска развития заболевания у людей, вакцинированных двумя дозами вакцины, по сравнению с людьми, которые не были вакцинированы вообще.

Согласно данным минздрава Израиля, эффективность вакцины Pfizer через 14 дней после введения второй дозы достигает



95,8% эффективности в профилактике заболевания коронавирусом;



98% эффективности в предотвращении заболевания, сопровождаемого повышением температуры и/или респираторными симптомами;



98,9% эффективности в предотвращении госпитализации;



99,2% эффективности в предотвращении тяжелого течения болезни, вызванного COVID-19;



98,2% эффективности в предотвращении летального исхода коронавирусного заболевания.

