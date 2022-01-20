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NEWSru.co.il :: Здоровье20 января 2022 г., 20:00

Минздрав опубликовал разъяснения к новым правилам карантина в учебных заведениях

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Минздрав опубликовал разъяснения к новым правилам карантина в учебных заведениях

В четверг, 20 января, министерство здравоохранения опубликовало список уточнений к новым правилам карантина в учебных заведениях, которые вступят в силу на следующей неделе, 27 января.

Начиная со следующего четверга, отменяется обязательный карантин после контакта ребенка с заболевшим. Вместе этого, по воскресеньям и средам учащиеся должны будут принести в школу результат домашнего экспресс-теста.

В случае отрицательного теста - учащийся допускается до занятый.


Если домашний тест был положительным, то его необходимо повторить в официальном пункте тестирования. В случае отрицательного результата - учащийся допускается до занятий, в случае положительного - ребенок должен в течение пяти дней соблюдать карантин. При отсутствии симптомов и отрицательных тестах, сделанных на четвертый и пятый день карантина, ребенок может вернуться к занятиям.

В случае появления симптомов болезни учащиеся должны оставаться дома до выздоровления.

В сообщении министерства здравоохранения говорится, что наборы экспресс-тестов будут раздаваться учащимся бесплатно.

Новые правила будут действовать в детских садах и яслях, начальных и средних школах, в старших классах, в йешивах и интернетах.

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