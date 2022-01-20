Коронавирус в мире: более 339 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 20 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5583850 человек (+10305 за сутки), более 339 млн заразились, около 61 млн инфицированы в настоящее время, более 273 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 880976 умерших
Бразилия – 621927
Индия – 487719
Россия – 323376 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 302112
Перу – 203645
Великобритания – 152872
Индонезия – 144192
Италия – 142205
Иран – 132132
Колумбия – 131437
Франция – 127869
Аргентина – 118628
Германия – 116868
Польша – 103062
Украина – 98712
ЮАР – 93707
Испания – 91437
Турция – 85253
Румыния – 59385
Филиппины – 53044
Венгрия – 40686
Чили – 39431
Чехия – 36937
Вьетнам – 36114
Эквадор – 34232
Болгария – 32431
Канада – 32008
Малайзия – 31831
Пакистан – 29042
Бельгия – 28726
Бангладеш – 28176
Тунис – 25846
Ирак – 24267
Греция – 22285
Египет – 22238
Таиланд – 21990
Нидерланды – 21178
Боливия – 20439
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6046
Болгария – 4722
Венгрия – 4228
Чехия – 3439
Румыния – 3119
Бразилия – 2894
Польша – 2728
США – 2638
Аргентина – 2588
Колумбия – 2541
Бельгия – 2462
Италия – 2357
Мексика – 2306
Украина – 2278
Великобритания – 2234
Россия – 2214
Греция – 2154
Тунис – 2152
Чили – 2036
Испания – 1954
Франция – 1952
Эквадор – 1896
Боливия – 1715
ЮАР – 1550
Иран – 1543
Германия – 1388
Нидерланды – 1232
Больше всего заразившихся выявлено в:
США – 70 млн человек
Индии – 38 млн
Бразилии – 23 млн
Великобритании – 16 млн
Франции – 15 млн
России – 11 млн
Турции – 11 млн
Италии – 9 млн
Испании – 9 млн
Германии – 8 млн
Аргентине – 7 млн
Иране – 6 млн
Колумбии – 6 млн
Мексике – 4 млн
Польше – 4 млн
Индонезии – 4 млн
Украине – 4 млн
Нидерландах – 4 млн
ЮАР – 4 млн
Филиппинах – 3 млн
Канаде – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Перу – 3 млн
Чехии – 3 млн
Бельгии – 3 млн
Коронавирус был выявлен у 2035432 израильтян, 8362 из них умерли. Относительная смертность: 897 на 1 млн (89-е место в мире).
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