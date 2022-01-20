Коронавирус в мире: более 339 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 20 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5583850 человек (+10305 за сутки), более 339 млн заразились, около 61 млн инфицированы в настоящее время, более 273 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 880976 умерших

Бразилия – 621927

Индия – 487719

Россия – 323376 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 302112

Перу – 203645

Великобритания – 152872

Индонезия – 144192

Италия – 142205

Иран – 132132

Колумбия – 131437

Франция – 127869

Аргентина – 118628

Германия – 116868

Польша – 103062

Украина – 98712

ЮАР – 93707

Испания – 91437

Турция – 85253

Румыния – 59385

Филиппины – 53044

Венгрия – 40686

Чили – 39431

Чехия – 36937

Вьетнам – 36114

Эквадор – 34232

Болгария – 32431

Канада – 32008

Малайзия – 31831

Пакистан – 29042

Бельгия – 28726

Бангладеш – 28176

Тунис – 25846

Ирак – 24267

Греция – 22285

Египет – 22238

Таиланд – 21990

Нидерланды – 21178

Боливия – 20439



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6046

Болгария – 4722

Венгрия – 4228

Чехия – 3439

Румыния – 3119

Бразилия – 2894

Польша – 2728

США – 2638

Аргентина – 2588

Колумбия – 2541

Бельгия – 2462

Италия – 2357

Мексика – 2306

Украина – 2278

Великобритания – 2234

Россия – 2214

Греция – 2154

Тунис – 2152

Чили – 2036

Испания – 1954

Франция – 1952

Эквадор – 1896

Боливия – 1715

ЮАР – 1550

Иран – 1543

Германия – 1388

Нидерланды – 1232



Коронавирус был выявлен у 2035432 израильтян, 8362 из них умерли. Относительная смертность: 897 на 1 млн (89-е место в мире).