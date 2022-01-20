105 стран третьего мира получат генерное лекарство от COVID по цене в 35 раз дешевле, чем в США

Агентство ООН по базе медицинских патентов достигло соглашения с компанией Merck о предоставлении 30 фармацевтическим компаниям разрешения на производство генерных версий препарата Molnupiravir, предназначенного для больных COVID-19 в тяжелом состоянии.

Компании из Индии, Китая, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки смогут производить генерики по лицензии, несмотря на наличие патента, для их продажи в развивающиеся страны и страны третьего мира, которые не могут позволить себе покупку лекарства по полной цене.

По соглашению, стоимость недельного курса генерных препаратов будет составлять 20 долларов вместо 700 долларов в США и других развитых странах.

В общей сложности генерный препарат поступит в 105 стран мира, и первые поставки начнутся уже в феврале. Обладатели патента не будут получать дохода с этих поставок до тех пор, пока пандемия коронавируса имеет статус чрезвычайной ситуации.