Коронавирус в Израиле: менее чем за сутки выявлено 952 новых зараженных

Вечером во вторник, 20 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:55.

Судя по опубликованным официальным данным, с полуночи 20 июля было выявлено 952 новых случаев заражения.

При этом в настоящий момент заражены 8374 человека.

С начала эпидемии умерли 6452 заболевших COVID-19. В течение дня умер один человек.

За последние сутки проведены 74372 тестов. В 1,86% случаев выявлялся коронавирус.

132 заболевших в больницах, 32 в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 59 пациентов, это на два меньше, чем 19 июня, оценивается врачами как тяжелое, 16 из них в критическом состоянии, 10 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Ни один город (с населением более 30 тысяч человек) не имеет статус "красного. "Оранжевые" города: Ашдод, Пардес Хана, Явне, Нетания. "Желтые" города: Нес Циона, Рош а-Айн, Беэр-Шева, Хадера, Раанана, Холон, Кирьят-Ата, Гиватаим, Модиин, Рамле, Ор Йегуда, Петах-Тиква, Рамат-Ган, Петах-Тиква, Рамат-Ган, Лод, Рамат а-Шарон, Реховот, Афула, Нагария, Тель-Авив-Яффо, Кирьят-Малахи, Кирьят-Бялик, Ришон ле-Цион, Герцлия, Кирьят-Ям, Йехуд, Бат-Ям. Прочие города имеют статус "зеленых".

Отметим, что хотя число зараженных быстро растет и можно говорить о четвертой "волне" эпидемии, число тяжелобольных растет медленно (ожидается, что к августу оно достигнет 100). По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 45% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. 33% зараженных – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И менее 7% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.