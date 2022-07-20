Рейтинг израильских больниц: "Бейлинсон" и "Шиба" на первых местах, РАМБАМ – на последнем

Согласно рейтингу качества израильских больниц, определяемому министерством здравоохранения, лучшими медицинскими центрами в 2021 году были "Шиба" в Тель а-Шомере и "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Отметим, что "Бейлинсон" держится на первом месте в этом рейтинге третий год подряд.

На третьем месте иерусалимский медицинский центр "Адаса эйн-Керем". На последнем месте из шести медицинских центров хайфский РАМБАМ.

Среди больших больниц первое место занимает ашкелонская больница "Барзилай". На втором месте – хайфская больница "Кармель". На последнем месте среди крупных больниц иерусалимская "Шаарей Цедек".

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Среди маленьких больниц первое место занимает "Пория" в Тверии, а последнее – "Маайаней Иегошуа" в Бней-Браке.

Лучшей психиатрической больницей в 2021 году названа "Шиба".

Критериями рейтинга были очереди на прием, возможность своевременно сделать такие проверки как MRI и CT, диагностика, смертность и другие показатели.

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