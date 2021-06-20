Коронавирус в Израиле: за неделю число зараженных увеличилось на 80 человек

Утром в воскресенье, 20 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 19 июня невозможно, так как в субботу утром отчеты не публиковались. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839837 (+174 за неделю).

При этом в настоящий момент заражены 290 (+80 за неделю) человек.

6427 (-3 за неделю; минздрав заявлял на прошлой неделе об ошибке, в результате которой было указано большее число умерших, чем было на самом деле) заболевших COVID-19 умерли.

833120 (+97) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 15952 тестов.

48 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 23 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 18 из них в критическом состоянии, 17 подключен к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,53. (Отметим, что при незначительном числе выявляемых зараженных этот параметр становится несущественным.)

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".

Индийский штамм в Израиле

Согласно последнему отчету Национального центра информации по коронавирусу, индийский штамм коронавируса распространяется на 60% стремительнее британского варианта и в 2,5 раза чаще приводит к заболеванию тяжелой формой COVID-19 и к госпитализации.

Согласно подозрениям минздрава, вспышки коронавируса в ряде городов Израиля (Модиин, Биньямина) вызваны заражением индийским штаммом коронавируса, привезенным из-за границы. Среди заразившихся есть вакцинированные.

В связи с ростом забоеваемости среди детей и подростков министерство здравоохранения рассмотрит изменение ррекомендаций по вакцинации для подростков от 12 до 15 лет. В настоящий момент существует рекомендация прививать от коронавируса подростков, относящихся к группам риска.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 20 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5491534 человек, вторую дозу – 5149382 человек.

Полностью вакцинированы более 55% населения страны и около 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, более 80% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 94%, в категории 80-89 – 96%/93%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 90%/87%, 50-59 – 90%/85%, 40-49 – 85%/80%, 30-39 – 82%/77%, 20-29 – 78%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 24%/21%.

С 15 июня в Израиле отменено обязательное ношение масок

С 15 июня в Израиле ношение защитных масок стало необязательным в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях, офисных и других закрытых помещениях.

Исключением из правила остаются гериатрические заведения, дома престарелых и некоторые отделения больниц, где защитные маски носить по-прежнему требуется.

Остается в силе требование носить маску на протяжении всего авиаперелета на борту самолета.

Маску также должны носить те, кто направляются к месту, где они будут соблюдать режим самоизоляции.

С 1 июня были отменены ограничения "фиолетового стандарта", отпала необходимость в "зеленых паспортах".

Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

15 июня министерство здравоохранения опубликовало разъяснение относительно требований к пассажирам, прилетающим в Израиль и улетающим из него.

В частности, в разъяснении подчеркивается, что вступившее в силу с 15 июня решение об отмене обязательного ношения масок в закрытых помещениях не распространяется на находящихся в самолетах.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны заполнить декларацию въезжающего в Израиль пассажира не позднее, чем за 24 часа до вылета в Израиль, и представить авиакомпании соответствующую справку.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при въезде в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Все прибывающие пассажиры (включая детей), за исключением привитых или переболевших, должны находиться на домашнем карантине в течение 10 дней при условии двух отрицательных ПЦР-тестов (один по прилете, а второй – на девятый день карантина) или же в течение 14 дней при условии одного отрицательного ПЦР-теста (по прилете в Израиль, что является обязательным для всех прибывающих).

Ознакомиться с действующими инструкциями для пассажиров, прибывающих в Израиль, можно на сайте министерства здравоохранения.

Все пассажиры, выезжающие из Израиля, на входе в терминал должны предъявить справку переболевшего, свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета из Израиля.

Вылет граждан и жителей Израиля (за исключением получивших особое разрешение от комиссии по исключительным случаям) в страны с максимальным уровнем угрозы (Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия) запрещен. Запрет не распространяется на пересадочные рейсы через эти страны с временем пребывания в аэропорту менее 12 часов. Данное положение продлевается в соответствии с эпидемиологической обстановкой в каждой стране.

Подать запрос в комиссию по исключительным случаям можно здесь.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Ознакомиться с действующими инструкциями для пассажиров, вылетающих из Израиля, включая информацию о ПЦР-тестах для вылетающих, можно на сайте министерства здравоохранения.

С 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма

Начиная с 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма.

Министр отметила, что это решение было согласовано с министерствами здравоохранения и внутренних дел. Въезд в страну будет разрешен иностранным туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса или переболевших COVID-19.

Принято решение разрешить въезд иностранным туристам по облегченной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список стран будет еженедельно обновляться минздравом.

В министерстве туризма, МВД и минздраве говорят о том, что новые правила въезда будут обнародованы позднее.

Отметим, что с 23 мая в Израиль начали впускать организованные группы иностранных туристов.