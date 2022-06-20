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    Здоровье

    Подтверждены три новых случая оспы обезьян. Первый случай заражения внутри Израиля

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    Три новых случая оспы обезьян. Первый случай заражения внутри Израиля
    R-Biopharm AG/news aktuell via AP Images

    В понедельник, 20 июня, министерство здравоохранения сообщило о трех новых случаях оспы обезьян в Израиле. Заболевание диагностировано у трех мужчин, проживающих в центре Израиля. Двое из мужчин вернулись из-за границы, один заразился в результате контакта с заболевшим внутри Израиля.

    Таким образом, минздраву известно о девяти случаях оспы обезьян, которые были подтверждены в Израиле.

    Министерство здравоохранения просит израильтян, у которых наблюдается высокая температура и сыпь, немедленно обратиться к лечащему врачу.

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    Возбудитель оспы обезьян – вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека. Исследования показали, что вирус оспы обезьян в антигенном отношении более сходен с вирусом натуральной оспы, нежели с вирусами вакцины и коровьей оспы. Хорошо растет и размножается в оболочке куриных эмбрионов. Источником инфекции являются обезьяны, но были случаи, когда инфекция передавалась от человека. В основном это заболевание диагностируют у больных в возрасте до 16 лет.

    Клиническая картина: "Инкубационный период длится от 7 до 19 дней. Начинается заболевание остро, внезапно, с повышения температуры тела, головных и мышечных болей, также вполне возможны головокружение, тошнота, рвота. Последующая динамика болезни сходна с симптоматикой натуральной оспы, чаще легкой и среднетяжелой формы. Главным отличием оспы обезьян от оспы человека является наличие почти у 90% больных лимфаденита. На 3-4-й день болезни появляется сыпь, сначала на лице, затем на руках, потом охватывает туловище. Она начинается с появления пятна диаметром около 6-10 мм, затем на этом месте образуется папула, которая впоследствии превращается в везикулу (пузырек, заполненный прозрачным содержимым), затем образуется корочка, после которой остается рубец. Состояние больного в это время резко ухудшается, появляется тахикардия, дыхание, снижается артериальное давление, потом состояние больного постепенно улучшается. Также могут наблюдаться и лёгкие формы болезни, при которых общее состояние остаётся нормальным. Общая длительность заболевания 2-3 недели".

    Обычно заболевание протекает доброкачественно, летальный исход наблюдается у 10% больных, в основном невакцинированных. Возможны осложнения: энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, сепсис.

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