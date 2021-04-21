Коронавирус в мире: 86 тысяч умерших от COVID-19 за неделю, темпы заражения растут
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 1 млн человек (по состоянию на 21 апреля, таких стран 24). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 143556326 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (более 5,5 млн новых заразившихся за неделю; на 10% больше, чем на позапрошлой неделе), 3057781 из них умерли (около 86 тысяч за неделю; примерно столько же, сколько и на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,1%.
Самая высокая смертность от коронавируса на минувшей неделе была зафиксирована в Бразилии. Резко возросла смертность в Индии. Высокая смертность в США, Польше, Мексике, Колумбии, России, Украине, Иране, Италии, Перу, Франции, Турции.
Отметим, что в странах, где активно проводится массовая вакцинация против коронавируса, наблюдается снижение темпов заражения и смертности от коронавируса.
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 1 млн человек
1. США 32536470 выявленных заразившихся, 582456 (+5277) умерших, летальность 1,8%
2. Индия 15609004, 182570 (+10455), 1,3%
3. Бразилия 14050885, 378530 (+19812), 2,6%
4. Франция 5339920, 101597 (+2117), 2,0%
5. Россия 4718854, 106307 (+2706), 2,2% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
6. Великобритания 4393307, 127307 (+184), 2,9%
7. Турция 4384624, 36613 (+2158), 0,9%
8. Италия 3891063, 117633 (+2545), 3,0%
9. Испания 3435840, 77216 76625 (+714), 2,3% (в течение недели данные обновлялись нерегулярно)
10. Германия 3180810, 81086 (+1678), 2,7%
11. Аргентина 2743620, 59792 (+1618), 2,3%
12. Польша 2704571, 62734 (+3608), 2,2%
13. Колумбия 2684101, 69177 (+2695), 2,6%
14. Мексика 2311172, 213048 (+2754), 9,1%
15. Иран 2286927, 67525 (+2470), 3,2%
16. Украина 1961956, 40367 (+2609), 2,0%
17. Перу 1719088, 57954 (+2465), 3,3%
18. Индонезия 1614849, 43777 (+995), 2,7%
19. Чехия 1606030, 28640 (+602), 1,7%
20. ЮАР 1568366, 53887 (+464), 3,4%
21. Нидерланды 1417772, 16965 (+143), 1,3%
22. Канада 1139043, 23713 (+321), 2,3%
23. Чили 1136435, 25317 (+799), 2,3%
24. Румыния 1034003, 26618 25441 (+1177), 2,5%.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 21 апреля)
1. Гибралтар 2791
2. Чехия 2670
3. Венгрия 2653
4. Сан-Марино 2589
5. Босния и Герцеговина 2458
6. Черногория 2294
7. Болгария 2247
8. Северная Македония 2164
9. Словакия 2059
10. Бельгия 2049
11. Словения 2007
12. Италия 1948
13. Великобритания 1867
14. Бразилия 1771
15. США 1751
16. Перу 1738
17. Португалия 1666
18. Польша 1659
19. Испания 1651
20. Мексика 1639
21. Хорватия 1626
22. Андорра 1590
23. Франция 1554
24. Лихтенштейн 1465
25. Панама 1417
26. Литва 1406
27. Молдова 1395
28. Румыния 1391
29. Швеция 1362
30. Колумбия 1348
Израиль в этом списке на 60-м месте (690 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 6345 умерших (+36 за неделю; на 31% меньше, чем за позапрошлую неделю).
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