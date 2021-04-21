Коронавирус в мире: 86 тысяч умерших от COVID-19 за неделю, темпы заражения растут

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 1 млн человек (по состоянию на 21 апреля, таких стран 24). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 143556326 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (более 5,5 млн новых заразившихся за неделю; на 10% больше, чем на позапрошлой неделе), 3057781 из них умерли (около 86 тысяч за неделю; примерно столько же, сколько и на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,1%.

Самая высокая смертность от коронавируса на минувшей неделе была зафиксирована в Бразилии. Резко возросла смертность в Индии. Высокая смертность в США, Польше, Мексике, Колумбии, России, Украине, Иране, Италии, Перу, Франции, Турции.

Отметим, что в странах, где активно проводится массовая вакцинация против коронавируса, наблюдается снижение темпов заражения и смертности от коронавируса.

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 1 млн человек

1. США 32536470 выявленных заразившихся, 582456 (+5277) умерших, летальность 1,8%

2. Индия 15609004, 182570 (+10455), 1,3%

3. Бразилия 14050885, 378530 (+19812), 2,6%

4. Франция 5339920, 101597 (+2117), 2,0%

5. Россия 4718854, 106307 (+2706), 2,2% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

6. Великобритания 4393307, 127307 (+184), 2,9%

7. Турция 4384624, 36613 (+2158), 0,9%

8. Италия 3891063, 117633 (+2545), 3,0%

9. Испания 3435840, 77216 76625 (+714), 2,3% (в течение недели данные обновлялись нерегулярно)

10. Германия 3180810, 81086 (+1678), 2,7%

11. Аргентина 2743620, 59792 (+1618), 2,3%

12. Польша 2704571, 62734 (+3608), 2,2%

13. Колумбия 2684101, 69177 (+2695), 2,6%

14. Мексика 2311172, 213048 (+2754), 9,1%

15. Иран 2286927, 67525 (+2470), 3,2%

16. Украина 1961956, 40367 (+2609), 2,0%

17. Перу 1719088, 57954 (+2465), 3,3%

18. Индонезия 1614849, 43777 (+995), 2,7%

19. Чехия 1606030, 28640 (+602), 1,7%

20. ЮАР 1568366, 53887 (+464), 3,4%

21. Нидерланды 1417772, 16965 (+143), 1,3%

22. Канада 1139043, 23713 (+321), 2,3%

23. Чили 1136435, 25317 (+799), 2,3%

24. Румыния 1034003, 26618 25441 (+1177), 2,5%.

1. Гибралтар 2791

2. Чехия 2670

3. Венгрия 2653

4. Сан-Марино 2589

5. Босния и Герцеговина 2458

6. Черногория 2294

7. Болгария 2247

8. Северная Македония 2164

9. Словакия 2059

10. Бельгия 2049

11. Словения 2007

12. Италия 1948

13. Великобритания 1867

14. Бразилия 1771

15. США 1751

16. Перу 1738

17. Португалия 1666

18. Польша 1659

19. Испания 1651

20. Мексика 1639

21. Хорватия 1626

22. Андорра 1590

23. Франция 1554

24. Лихтенштейн 1465

25. Панама 1417

26. Литва 1406

27. Молдова 1395

28. Румыния 1391

29. Швеция 1362

30. Колумбия 1348



Израиль в этом списке на 60-м месте (690 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 6345 умерших (+36 за неделю; на 31% меньше, чем за позапрошлую неделю).