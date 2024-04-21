Профсоюз врачей напомнил больницам: долг врачей лечить всех, включая террористов ХАМАСа

Отдел этики профсоюза врачей (Израильская медицинская ассоциация, "Гистадрут рефуит") разослал в больницы письмо, в котором напомнил, что долг врачей – лечить пациентов, даже если они – боевики ХАМАСа. Об этом сообщил сайт "Мако".

Письмо адресовано директорам больниц и поводом для него послужила волна демонстраций протеста в различных лечебных заведениях, когда в них на лечении находились боевики ХАМАСа. "Правила этики Израильской медицинской ассоциации требуют от нас оказывать медицинскую помощь и во время вооруженных конфликтов, вне зависимости от личности пациента. Единственное, что должно учитываться, это состояние здоровья пациента", – говорится в письме.

Отдел этики профсоюзной организации напоминает, что такой подход соответствует международным конвенциям и декларациям, а также израильскому законодательству.

"Поэтому, несмотря на всю дикость преступлений ХАМАСа, мы как врачи обеспечить им необходимую помощь, чтобы позволить юридической системе предать их суду", – подчеркивается в письме.