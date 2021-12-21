Скачок заболеваемости в Украине: за сутки выявлено более 6000 заразившихся коронавирусом, 346 больных COVID-19 умерли
21 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 93608 человек (+346 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3616716 (+6029 за сутки).
3357405 (+18850 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,4 млн украинцев (34%). Вторую дозу получили 13,0 млн украинцев (31%).
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