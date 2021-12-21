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NEWSru.co.il :: Здоровье21 декабря 2021 г., 14:48

Кнессет утвердил расширение "красного" списка стран

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Кнессет утвердил расширение "красного" списка стран

Комиссия Кнессета по законодательству утвердила решение правительства о расширении "красного" списка стран, вылет в которые и возвращение из которых ограничены в связи с эпидемиологической ситуацией.

С ночи на среду, 22 декабря, "красными" станут США, Италия, Бельгия, Германия, Венгрия, Португалия, Марокко и Турция.

Напомним, что сегодня "красными" стали Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты. Ранее в "красный" список были внесены Уганда, Сейшельские острова, Ангола, Эритрея, Эфиопия, Эсватини, Ботсвана, Бурунди, Буркина Фасо, Бенин, Гана, Габон, Джибути, Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Дания, ЮАР, Южный Судан, Конго, Центрально-Африканская республика, Конго, Зимбабве, Замбия, Кот д' Ивуар, Того, Танзания, Кабо-Верде, Либерия, Лесото, Мавритания, Маврикий, Мали, Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Нигерия, Нигер, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Сенегал, Сьерра Леоне, Остров Святой Елены, Чад, Коморы, Кения, Камерун, Кабо-Верде, Руанда, Реюньон (Франция), Великобритания.


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