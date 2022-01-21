Иерусалим:
2 - 8°
Тель-Авив:
9 - 16°
Эйлат:
7 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье21 января 2022 г., 17:51

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 1500 заразившихся, пять больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

В пятницу, 21 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 1468 новых случаев заражения коронавирусом. 485 объявлены выздоровевшими. Пять больных COVID-19 умерли.


За последние сутки проведено 7835 тестов на коронавирус.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 58 пациентов.

Также приводятся такие данные: 97% инфицированных коронавирусом выздоровели, 2% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 5047 умерших, более 481,5 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 1 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:51 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 1500 заразившихся, пять больных COVID-19 умерли
14:51 Коронавирус в Израиле: около 454 тысяч зараженных, почти 1800 госпитализированы
13:13 Минздрав Израиля по-прежнему задерживает публикацию отчетов об эпидемии коронавируса
11:48 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о рекордных 50 тыс. заразившихся и 692 умерших от COVID-19
08:22 Украина: за сутки выявлено более 20 тысяч заразившихся коронавирусом, 150 больных COVID-19 умерли
06:54 Коронавирус в мире: более 343 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
22:31 Больница "Ихилов": четвертая прививка от COVID-19 в два раза повышает защиту от заражения
21:33 105 стран третьего мира получат генерное лекарство от COVID по цене в 35 раз дешевле, чем в США
21:16 Коронавирус в Израиле: за последние сутки выявлено почти 65 тысяч новых случаев заражения
20:00 Минздрав опубликовал разъяснения к новым правилам карантина в учебных заведениях
Загрузка...