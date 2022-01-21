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NEWSru.co.il :: Здоровье21 января 2022 г., 13:13

Минздрав Израиля по-прежнему задерживает публикацию отчетов об эпидемии коронавируса

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Минздрав Израиля по-прежнему задерживает публикацию отчетов об эпидемии коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля утром в пятницу, 21 января, вновь не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране.

Как отмечалось ранее, 17-18 января отчет не был представлен. Хотя 18 января минздрав прислал несколько кратких справок. Днем и вечером 19 января минздрав представил детальные отчеты, но 20 января снова публикация отчета была задержана до вечера.

Минздрав сообщал, что, в связи с необычайно высокой нагрузкой на компьютерные системы и телефонные линии минздрава, задерживалось получение из лабораторий и обработка данных о результатах анализов на коронавирус. Также задерживалась передача данных о результатах проверок больничным кассам. Причина перегрузки систем, по версии минздрава, заключалась в росте числа новых зараженных и положительных результатов проверок.


Позже СМИ сообщили, что проблемы возникли на этапе обновления системы в период резкого роста числа зараженных, и что ответственность за это возложена на системного администратора.

Вечером 20 января минздрав сообщал, что сейчас заражены коронавирусом в Израиле более 412 тысяч человек, в больницах почти 1700, около 600 в тяжелом состоянии, состояние примерно 170 оценивается как критическое, более 110 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

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