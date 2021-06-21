Минздрав настоятельно рекомендует всем подросткам от 12 до 15 лет пройти вакцинацию

В понедельник, 21 июня, гендиректор министерства здравоохранения профессор Хези Леви отдал распоряжение больничным кассам подготовиться к массовой вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщила новостная служба телеканала "Кешет".

По информации телеканала, рекомендуется сделать прививку всем подросткам за исключением тех, кто уже переболел коронавирусом.

Сайт Ynet со ссылкой на чиновника, присутствовавшего на состоявшейся в минздраве встрече, написал, что профессор Хези Леви попросил больничные кассы ускорить процесс вакцинации, так как срок годности вакцины истекает в конце июля.

По словам чиновника, перед больничным кассами поставлена цель - завершить первый этап вакцинации до 9 июля, вторую прививку подростки должны получить до конца месяца.

Ожидается, что в ближайшие дни министерство здравоохранения начнет разъяснительную кампанию, а больничные кассы начнут обзванивать родителей подростков.