"Импорт коронавируса" в Израиль: Россия на первом месте, большинство зараженных привиты или переболели

Министерство здравоохранения сообщает, что в период с 19 мая по 19 июня коронавирусная инфекция была выявлена у 174 человек, приехавших в Израиль из-за границы. Минздрав также публикует, что за полтора месяца - с 1 мая по 16 июня - коронавирус был выявлен у 139 вернувшихся в страну из-за границы привитых и переболевших.

У 31 гражданина Израиля, вернувшегося за последний месяц из России, была выявлена коронавирусная инфекция. На втором месте по "импорту коронавируса" Объединенные Арабские Эмираты - оттуда коронавирус привезли в Израиль 24 человека.

Из США за месяц приехали 12 зараженных. Из Франции - 10. Из остальных стран меньше десяти.

Всего за месяц из "закрытой" для израильтян России в страну въехали почти пять тысяч человек. Из ОАЭ, куда можно выезжать израильтянам - около 10,5 тысяч.

Несмотря на очень тяжелую эпидемиологическую ситуацию в России, Москва, как уже сообщалось, потребовала объяснить внесение России в список "стран максимального риска", куда запрещено выезжать израильтянам.

Напомним, в настоящий момент выезд в Россию возможен для израильтян только после получения разрешения от комиссии по особым случаям. Въезд из России разрешен только для граждан Израиля. Все въезжающие из России граждане, даже привитые и переболевшие, должны отсидеть в карантине.