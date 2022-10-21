Коронавирус в Израиле: число зараженных снова растет

Утром в пятницу, 21 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4676258 случаев заражения коронавирусом.

11744 заболевших COVID-19 умерли (+16 за сутки; уточнены данные за несколько дней).

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За последние сутки проведены 12115 тестов. В 6% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 6284 человек (+198 за сутки). В последние дни число зараженных снова растет.

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261 заболевших в больницах (-11 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях.

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Состояние 87 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+4), 29 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО (+2).

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,01.

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Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 93% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.

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Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 21 октября 2022 года, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6718821 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6154965 человек (66% населения страны). 4511998 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 857916 человек (9% населения страны).

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В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

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Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

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Разрешена вакцинация детей в возрасте от полугода до пяти лет.

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Специалисты минздрава настоятельно рекомендуют сделать еще одну бустерную прививку всем гражданам старше 60 людям и людям из групп риска по здоровью.

Отмена карантинных мер

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Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

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Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:

- больницы, поликлиники и аптеки;

- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;

- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);

- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

Отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

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Отменено чрезвычайное положение в системе здравоохранения, объявленное весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Заполнение "коронной" анкеты при въезде в Израиль отменено.

"Коронавирусный светофор"

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По состоянию на 21 октября 2022 года, по оценке минздрава, "красный" город (с населением более 20 тысяч человек) в Израиле один: Зихрон-Яаков.

"Оранжевые" – Нес-Циона, Кармиэль, Реховот, Кирьят-Гат, Нагария, Кирьят-Ям, Кирьят-Оно, Рамат а-Шарон.

"Желтым" признаны Кирьят-Бялик, Рамат Ган, Кирьят-Моцкин, Хадера, Ариэль, Афула, Ришон ле-Цион, Герцлия, Мигдаль а-Эмек, Ноф а-Галиль, Ашкелон, Ашдод, Кфар Саба, Нетания, Од а-Шарон, Хайфа, Ор Йегуда, Нацерет, Рахат, Раанана, Йехуд, Беэр-Яаков, Тель-Авив-Яффо, Петах-Тиква, Кацрин, Бат-Ям, Модиин, Холон, Гиватаим, Кирьят-Ата, Арад, Беэр-Шева.

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"Зеленые" города: Тверия, Кирьят-Шмона, Явне, Цфат, Эйлат, Рош а-Айн, Офаким, Рамле, Сдерот, Маале-Адумим, Кирьят-Малахи, Димона, Бейт-Шемеш, Иерусалим, Акко, Нетивот, Шфарам, Лод, Тира, Эльад, Бней-Брак, Сахнин, Умм эль-Фахм, Тайбэ, Кафр Касем, Бака аль-Гарбия, Модиин-Илит, Бейтар-Илит, Тамра.