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    Здоровье

    Коронавирус в Израиле: число зараженных снова растет

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    Коронавирус в Израиле: число зараженных снова растет
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Утром в пятницу, 21 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

    В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4676258 случаев заражения коронавирусом.

    11744 заболевших COVID-19 умерли (+16 за сутки; уточнены данные за несколько дней).

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    За последние сутки проведены 12115 тестов. В 6% случаев выявлялся коронавирус.

    В настоящий момент заражены 6284 человек (+198 за сутки). В последние дни число зараженных снова растет.

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    261 заболевших в больницах (-11 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях.

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    Состояние 87 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+4), 29 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО (+2).

    Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,01.

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    Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 93% тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.

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    Вакцинация

    По данным минздрава Израиля на 21 октября 2022 года, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6718821 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6154965 человек (66% населения страны). 4511998 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 857916 человек (9% населения страны).

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    В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

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    Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

    Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

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    Разрешена вакцинация детей в возрасте от полугода до пяти лет.

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    Специалисты минздрава настоятельно рекомендуют сделать еще одну бустерную прививку всем гражданам старше 60 людям и людям из групп риска по здоровью.

    Отмена карантинных мер

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    Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

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    Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:
    - больницы, поликлиники и аптеки;
    - организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;
    - учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);
    - также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

    Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

    Отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

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    Отменено чрезвычайное положение в системе здравоохранения, объявленное весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

    Заполнение "коронной" анкеты при въезде в Израиль отменено.

    "Коронавирусный светофор"

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    По состоянию на 21 октября 2022 года, по оценке минздрава, "красный" город (с населением более 20 тысяч человек) в Израиле один: Зихрон-Яаков.

    "Оранжевые" – Нес-Циона, Кармиэль, Реховот, Кирьят-Гат, Нагария, Кирьят-Ям, Кирьят-Оно, Рамат а-Шарон.

    "Желтым" признаны Кирьят-Бялик, Рамат Ган, Кирьят-Моцкин, Хадера, Ариэль, Афула, Ришон ле-Цион, Герцлия, Мигдаль а-Эмек, Ноф а-Галиль, Ашкелон, Ашдод, Кфар Саба, Нетания, Од а-Шарон, Хайфа, Ор Йегуда, Нацерет, Рахат, Раанана, Йехуд, Беэр-Яаков, Тель-Авив-Яффо, Петах-Тиква, Кацрин, Бат-Ям, Модиин, Холон, Гиватаим, Кирьят-Ата, Арад, Беэр-Шева.

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    "Зеленые" города: Тверия, Кирьят-Шмона, Явне, Цфат, Эйлат, Рош а-Айн, Офаким, Рамле, Сдерот, Маале-Адумим, Кирьят-Малахи, Димона, Бейт-Шемеш, Иерусалим, Акко, Нетивот, Шфарам, Лод, Тира, Эльад, Бней-Брак, Сахнин, Умм эль-Фахм, Тайбэ, Кафр Касем, Бака аль-Гарбия, Модиин-Илит, Бейтар-Илит, Тамра.

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